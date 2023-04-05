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Otomotiv satışında ‘tarihi’ çeyrek

Güncelleme Tarihi:

#ODMD#Otomotiv#Fiat
Otomotiv satışında ‘tarihi’ çeyrek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2023 07:00

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları sene başından beri rekorlar kırmaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak 2023’te 50 bin 894 adet, Şubat 2023’te 81 bin 148 adet olan satışlar, mart ayında 100 bin adet sınırını geçerek 103 bin 929 oldu.

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Ocak-mart dönemini kapsayan ilk çeyrekte ise toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55.2 oranında artarak 235 bin 971 adet olarak gerçekleşti. Böylece satış açısından hem tüm zamanların mart ayı rekoru hem de tüm zamanların ilk çeyrek rekoru kırılmış oldu. Satışların seçimlerin gerçekleşeceği mayıs ayına kadar bu tempoda sürmesi bekleniyor.

EN ÇOK EGEA

Mart ayında en çok satılan otomobil 10 bin 617 adetle Fiat Egea Sedan olurken, bu modeli 5 bin 292 adetle Renault Clio, 3 bin 679 adetle Fiat Egea Cross, 2 bin 797 adetle Peugeot 3008 ve 2 bin 659 adetle Toyota Corolla takip etti. Hafif ticari araçlar tarafında ise en çok satan model 5 bin 19 adetle Ford Tourneo Courier olurken, bu modeli 2 bin 688 adetle Fiat Fiorino, bin 279 adetle Fiat Doblo Cargo, bin 284 adetle Fiat Doblo Combi ve 703 adetle Volkswagen Caddy izledi. İlk çeyrekte Türkiye’de en çok satan otomobil 24 bin 360 adetle Fiat Egea Sedan, en çok satan hafif ticari araç 11 bin 196 adetle Ford Tourneo Courier oldu.

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NEDEN SATIŞLAR REKOR KIRIYOR?

- Çip ve tedarik krizinin etkisiyle 1.5 yıldır biriken bir talep var.

- Engellilerin alabileceği araç limiti ocakta 1 milyon 4 bin TL’ye güncellendi. Dolayısıyla engelliler de araçlarını yeniliyor.

- Negatif reel faiz ortamından dolayı otomobil iyi bir yatırım aracı olmaya devam ediyor.

- Piyasada seçimden sonra kur ve faizlerin artabileceği beklentileri bulunuyor.

 

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#ODMD#Otomotiv#Fiat

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