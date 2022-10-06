Yapay zekâ bunu da başardı! Basit bir göz testi ölüm riskinizi ortaya çıkaracak

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Araştırmacılar, vasküler (kalp de dahil olmak üzere tüm damarlarımızdan oluşan ve dolaşım sistemimizin parçası olan sistem) sağlığı ve ölüm tarihini tahmin etmek için retinal (gözün retina kısmına ait) vaskülatür görüntülemenin potansiyelini ve bilinen risk faktörlerini değerlendirmek için tam otomatik ve yapay zekâ özellikli bir araç olan Quartz'ı geliştirdiler.

Aracı, 40 ila 69 yaşları arasındaki, Birleşik Krallık’tan 88 bin kişilik UK Biobank (Araştırmalarda kullanılmak üzere biyolojik örnekleri depolayan bir tür biyolojik depo) katılımcısının görüntülerini taramak için kullandılar.

İNME, KALP KRİZİ VE ÖLÜM TAHMİNİ!

Araştırmacılar, inme, kalp krizi ve ölüm için tahmin modelleri geliştirmek için retinadaki atardamarların ve damarların özellikle genişliğine, damar alanına ve eğrilik derecesine baktılar ve dolaşım sistemi hastalıklarına odaklandılar.

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Ardından modelleri, Avrupa'da yürütülen kanser araştırması (Epic)-Norfolk çalışmasının yaşları 48 ila 92 arasında olan 7 bin 411 katılımcısının retina görüntülerine uyguladılar. Quartz'ın performansı, yaygın olarak kullanılan Framingham risk puanları çerçevesi ile karşılaştırıldı. HERKESİ 7-9 YIL ARASI TAKİP PETTİLER

Çalışmaya katılan herkesin sağlığı ortalama yedi ila dokuz yıl boyunca takip edildi. Erkeklerde retinalarındaki damarların ve arterlerin genişliği, eğriliği ve genişlik varyasyonunun dolaşım hastalığından ölümün önemli belirleyicileri olduğu bulundu.

Kadınlarda da bu arter alanı ve genişliği ile damar eğriliği ve genişlik varyasyonu, ölüm riski tahminine katkıda bulundu.

Yapay zekâ aracı, sigara içip içmeme durumu, yüksek tansiyon tedavisi için ilaçlar ve önceki kalp krizleri dahil olmak üzere katılımcılardan gelen diğer verileri de kullandı.

Araştırmacılar, Quartz tarafından hesaplanan retina verilerinin, Framingham klinik risk skoruna benzer öngörü performansı ile kardiyovasküler hastalık, ölümler ve felçlerle önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu.

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KALBİNİZ HASTAYSA HABER VERECEK

Yani yapay zekânın yaptığı bu göz kontrolleri, kalp hastalığı riskini dakikadan daha kısa sürede tahmin edebilir. Bu da gözleri tarayan bu yapay zekâ aracının, bir kişinin kalp hastalığı riskini ve bununla birlikte erken ölüm ihtimalini bir dakikadan daha kısa sürede doğru bir şekilde tahmin edebilmesi demek.

Bu inanılmaz buluş, göz doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının, tek bir kamera kullanarak kan testlerine veya kan basıncı kontrollerine ihtiyaç duymadan kardiyovasküler tarama yapmasına olanak sağlayabilir.

Yayınlanan raporda araştırma sonucu “Retina damarlarının ve atardamarlarının yapay zekâ destekli görüntülenmesi, kardiyovasküler hastalık, kardiyovasküler ölüm ve felç riskini belirleyebilir.” denildi. ÇALIŞMA SONUÇLARI BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

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Sonuçların, bir klinikte yapılması gerekmeyen, orta ila yüksek kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için kullanılabilir hale gelecek, oldukça etkili ancak yaygın olmayan bir testin kapısını açabileceği ihtimali büyük sevinç yarattı.

Araştırmanın bulguları İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlandı.

Çalışmanın baş yazarı Prof. Alicja Rudnicka, The Guardian'a verdiği demeçte “Bu yapay zekâ aracı, birinin risk seviyelerini 60 saniye veya daha kısa sürede bilmesini sağlayabilir. Bu risklerin beklenenden daha yüksek olduğunu öğrenirsek hastalara uygun ilaçlar reçete edebilir ya da başka bir müdahalede bulunabiliriz.”

HAYAT KURTARACAK!

Londra Üniversitesi, St George's'ta istatistiksel epidemiyoloji profesörü olan Rudnicka, Kopenhag'daki bir sağlık konferansında yaptığı konuşmada, çalışmanın kardiyovasküler sağlığı iyileştirebileceğini ve hayat kurtarabileceğini aktardı.

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Kardiyovasküler hastalıklar, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme dahil olmak üzere dolaşım hastalıkları, dünya çapında sağlık sorunlarının ve ölümlerin başlıca nedenleri.

Hatta kardiyovasküler hastalık tek başına dünya çapında en yaygın ölüm nedeni. Sadece Birleşik Krallık'taki her dört ölümden birinin sebebi bu hastalıklar.