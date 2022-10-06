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Son dakika: Tayland'da kreşe silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Silahlı Saldırı#Ölü Yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 10:47

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan bir kreşe gerçekleştirilen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden en az 23'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Saldırganın karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı.

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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir kreşe sebebi henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

ÇOĞU ÇOCUK 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis konuya ilişkin ilk açıklamasında en az 23'ü çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Çok sayıda yaralının olduğu kanlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında kreş personeli ve bir öğretmenin olduğu öğrenildi.

POLİS AÇIKLADI: KARISI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tayland polisi, eski bir polis memuru olduğunu duyurdukları Panya Kamrabisimli şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı ancak az önce gelen son dakika bilgisine göre şüpheli karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Tayland Emniyeti'nden Jakkapat Vijitraithaya, silahlı adamın kreşte gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonrası evine gittiğini, burada karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Son dakika: Taylandda kreşe silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Eski bir polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden kovulduğu ve daha sonra bunalıma girerek saldırıyı intikam amaçlı gerçekleştirdiği düşünülüyor.

OLAY YERİNDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Olay yerinden gelen kan donduran görüntülerde hayatını kaybeden çocukların cansız bedenlerinin çarşaflar altına gizlendiği görüldü.
Son dakika: Taylandda kreşe silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildiği kreşte incelemeler devam ediyor...

Tayland'da bireysel silahlanma oranı bölgedeki diğer ülkelere göre daha yüksek ancak resmi rakamlara bakıldığında toplu saldırılar daha nadir görülür.

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