Son dakika: Tayland'da kreşe silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

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Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir kreşe sebebi henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.



ÇOĞU ÇOCUK 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Polis konuya ilişkin ilk açıklamasında en az 23'ü çocuk 34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Çok sayıda yaralının olduğu kanlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında kreş personeli ve bir öğretmenin olduğu öğrenildi.



POLİS AÇIKLADI: KARISI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ



Tayland polisi, eski bir polis memuru olduğunu duyurdukları Panya Kamrabisimli şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı ancak az önce gelen son dakika bilgisine göre şüpheli karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.



Tayland Emniyeti'nden Jakkapat Vijitraithaya, silahlı adamın kreşte gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonrası evine gittiğini, burada karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.



Eski bir polis olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Panya Kamrab isimli saldırganın, uyuşturucu kullanımı nedeniyle görevinden kovulduğu ve daha sonra bunalıma girerek saldırıyı intikam amaçlı gerçekleştirdiği düşünülüyor.

Tayland'da bireysel silahlanma oranı bölgedeki diğer ülkelere göre daha yüksek ancak resmi rakamlara bakıldığında toplu saldırılar daha nadir görülür.

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Olay yerinden gelen kan donduran görüntülerde hayatını kaybeden çocukların cansız bedenlerinin çarşaflar altına gizlendiği görüldü.Çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildiği kreşte incelemeler devam ediyor...