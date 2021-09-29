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Yanardağ felaketi sürüyor... Kızgın lavlar okyanusa akmaya başladı!

#La Palma#İspanya#Yanardağ Patlaması

İspanya'nın cennet köşesi turizm merkezi Kanarya Adaları günlerdir Cumbre Vieja Yanardağı'nın patlamalarıyla cehenneme dönmüş durumda. binlerce insanın yerinden olmasına, yüzlerce evin lavlar tarafından yutulup yok olmasına neden olan felaket sürüyor. Yanardağdan fışkıran kızgın lavlar şimdi de Atlas Okyanusu'na akmaya başladı.

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(AA) İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'da 19 Eylül'den bu yana aktif durumda olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 10 gün sonra Atlas Okyanusu'na dökülmeye başladı.

La Palma'da elektrik direklerini devirerek sahil otoyolunu aşan lavlar, yerel saat ile 23.03'te (TSİ 01.03) Los Guirres plajı çevresine ulaşarak, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan denize aktı.

Uzmanlar, 1100 santigrat derece ısının üzerinde olan lavların yaklaşık 20 santigrat derecedeki deniz suyuyla temasının kimyasal reaksiyon yaratarak zehirli gazlar çıkarabileceğini belirtti.

Yanardağ felaketi sürüyor... Kızgın lavlar okyanusa akmaya başladı

Bölgedeki yetkililer, lavların denize döküldüğü yerin en az 3,5 kilometre uzağında kalınması tavsiyesinde bulunurken, kontrollerin de artırıldığı kaydedildi.

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Lavların, döküldüğü yerdeki plajı tamamen yok etmesinin yanı sıra ekolojik açıdan da ciddi zararlar verebileceği ifade edildi.

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La Palma'da 1949'da San Juan ve 1971'de Teneguia yanardağlarındaki patlamalardan çıkan lavların yaklaşık 2 ay sonra denize ulaştığı, şu ana kadar Cumbre Vieja'dan çıkan 50 milyon metreküp lavın ise 10 günde denize vardığı bilgisi paylaşıldı.

Yanardağ felaketi sürüyor... Kızgın lavlar okyanusa akmaya başladı

Teneguia'da 50 yıl önce yaşanan yanardağ patlamasında ölen tek kişinin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği de hatırlatıldı.

Diğer yandan bölgede depremlerin devam ettiği, 28 Eylül'de Richter ölçeğiyle 2 ile 3 şiddetleri arasında 29 sarsıntının meydana geldiği bildirildi.

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Bölgedeki yerel yetkililer ve volkanoloji uzmanları, her şeye rağmen yanardağdaki patlamaların normal süreçte olduğunu, tedbiri elden bırakmamak gerekse de panik yaratacak bir durumun olmadığını açıkladı.

Yanardağ felaketi sürüyor... Kızgın lavlar okyanusa akmaya başladı

Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar La Palma Adası'nda şimdiye kadar 24 kilometrelik yolu kullanılmaz hale getirirken, lavların örttüğü 300'den fazla hektarlık alanda 589'u ev olmak üzere 686 bina kül oldu.

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#La Palma#İspanya#Yanardağ Patlaması