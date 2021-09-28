İspanya'dan La Palma kararı

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İspanya'da Bakanlar Kurulu'nun bugün yapılan haftalık olağan toplantısında hükümet, ülkenin güneybatısındaki La Palma Adası'nın felaket bölgesi ilan ederek buraya 10,5 milyon avroluk yardım yapılacağını duyurdu.

Söz konusu yardımın 5,5 milyon avroluk bölümünün, yanardağın lavlarından evlerini kaybedenlere ayrıldığı, geri kalanının ise buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, mutfak malzemesi, yatak, divan temel ihtiyaçlar için kullanılacağı bildirildi.

Hükümet, ilk etapta satın alınacak 107 konutun evsiz kalan ve durumu acil olan ailelere tahsis edileceğini ifade etti.

Ayrıca yanardağdaki patlamaların sona ermesinin ardından "yeniden yapılanma planının" devreye gireceği, orta ve uzun vadeyi kapsayacak yardımların adada yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilmesi, enerji ve su tedarik ağlarının yeniden inşası, kentsel yapılanma, yol yapımı ve turizmin canlandırılmasına aktarılacağı kaydedildi.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti de La Palma'ya 13 milyon avroluk yardım planı kararı almıştı.

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TOPLAM ZARAR 400 MİLYON AVROYU GEÇECEK



La Palma Adası'nda 50 yıl sonra aktif duruma geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 21 kilometrelik yolu kullanılmaz hale getirirken lavların örttüğü 286 hektarlık alanda 589'u ev olmak üzere 686 bina kül oldu.

Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, yanardağın faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adadaki toplam zararın 400 milyon avroyu geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

İnternet emlak firması Idealista da lavlardan harap olan tüm ev ve çiftliklerin toplam değerinin 178,4 milyon avroyu bulduğunu belirtti.

Adada mevcut durumda 5 bin 600 kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda bulunuyor.

Yanardağ patlamalarından çıkan küller adadaki 1300 hektarlık alanı etkilerken tonlarca külün temizlenmesinin de ciddi sorun olduğu ifade ediliyor.

Gayrisafi yıllık hasılanın yüzde 50'si ile istihdamın yüzde 30'unun muz sektörüne bağlı olduğu, yaklaşık 80 bin nüfuslu La Palma Adası'nda, yıllık ortalama 150 bin ton olan muz üretimi de lavların ve küllerin arasında kalarak riske girdi.

Atlas Okyanusu'ndaki La Palma'da kıyıya çok yaklaşan lavların denize dökülmesi halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlardan çıkan gazların, ada sakinleri için sorun yaratabileceği uyarısında bulunuluyor.

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Mevcut durumda lavların denize döküleceği yer olarak tahmin edilen bölgede bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı dört mahalleye giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiği, halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları istendiği belirtiliyor.