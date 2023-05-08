Washington Post'tan dikkat çeken iddia: İran deprem yardım kamyonları ile Suriye'ye silah gönderdi

Haberin Devamı

Mesajlaşma platformu Discord'da dolaşan ve Washington Post gazetesi tarafından ele geçirilen ABD istihbaratına ait gizli bilgiler bugün gündeme bomba gibi düştü.

Washington Post, ABD istihbaratı ve İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın Şubat ayında Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden faydalanarak yardım konvoyları ile askeri malzeme transfer ettiğini iddia etti.

ABD GÜÇLERİNİ HEDEF ALACAK SİLAHLAR YARDIM KAMYONLARI İLE TAŞINDI

Sızdırılan ABD istihbaratına göre, İran Irak'taki bağlantılarını kullanarak, Irak'tan Suriye'ye gönderilen insani yardım kamyonları ile hafif silahlar, 30 adet insansız hava aracı (İHA) ve bazı askeri malzemeleri transfer etti.

ABD istihbaratı, askeri malzemelerin İran'ın sınır ötesi kolu olan Kudüs Gücü aracılığı ile gönderildiğini ve söz konusu silahların ABD güçlerine önümüzdeki dönemde düzenlenecek saldırılarda kullanılacağını iddia etti.



Haberin Devamı

Gazetenin ulaştığı ve isminin açıklanmaması koşulu ile konuşan İran'a yakın İsrailli bir askeri yetkili Kudüs Gücü'nün bu tür faaliyetlere karıştığını doğruladı.

Sızdırılan belgeye göre, 13 Şubat'ta bir Kudüs Gücü subayı Iraklı bir milis grubuna 'meşru deprem yardım malzemeleri arasına silah yerleştirmesi' talimatını verdi ve başka bir Kudüs Gücü subayı ise Suriye'ye giren yüzlerce araç ve malın listesini tuttu.

IRAK 'SAHTE' DEDİ, ABD DE İRAN DA SESSİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun, konuyla ilgili soruya cevap vermediği öğrenilirken, Washinton Post'un ulaştığı ancak belgenin gerçekliği ile ilgili konuşmayı reddeden ABD'li bir savunma yetkilisi, İran'ın daha önce de Irak ve Suriye'ye giden insani yardımları kullandığını belirtti.

