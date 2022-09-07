Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

W﻿ashington Post'tan çarpıcı iddia: Trump'ın evinde yabancı bir ülkenin nükleer silahlarıyla ilgili çok gizli dosya bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#FBI#Nükleer Belge
W﻿ashington Posttan çarpıcı iddia: Trumpın evinde yabancı bir ülkenin nükleer silahlarıyla ilgili çok gizli dosya bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 14:13

ABD eski başkanı Donald Trump'ın evine geçen ayın başında yapılan FBI baskının yanlıları sürüyor. Washington Post gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşırken Trump'ın evinde bulunan belgelerin bir kısmını daha dillendirmiş oldu.

Haberin Devamı

Amerikan Washington Post gazetesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinde yapılan aramada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından el konan belgeler arasında, ismi verilmeyen bir yabancı devletin nükleer silahlar da dahil savunma kapasitesine ilişkin çok gizli bir dosya bulunduğu yolunda bir haber yayımladı.

Haberde alıntılanan konuyla ilgili kişiler, bu dosyanın hangi ülkenin nükleer kapasitesiyle ilgili olduğunu söylemedikleri gibi bu ülkenin ABD tarafından dost mu düşman mı kategorisinde görüldüğüne dair bir ipucu da vermiyorlar.

FBI sözcüsü, Washington Post gazetesinde çıkan haberle ilgili yorum yapmadı. Trump'ın sözcüleri ve avukatları da soruları henüz yanıtlamadı.

FBI ajanları, Trump'ın Mar-a-Lago'daki evinde 8 Ağustos tarihinde yaptıkları aramada, mahkeme kayıtlarına göre 11 binden fazla resmi belge ve fotoğraf buldu.

Haberin Devamı

'SADECE ÇOK ÖZEL İZNİ OLAN KİŞİLER GÖREBİLİR'

Washington Post'un haberine göre el konan belgelerden bazıları, ABD'nin sadece "en gizli" sınıfında olmayıp, sadece çok özel izni olan kişilerin görebileceği en gizli operasyonlarının ayrıntılarını içeriyor.

Habere göre bu belgeler o kadar gizli ve o kadar az kişinin erişimine açık ki, Biden yönetiminin en kıdemli ulusal güvenlik yetkililerinden bazılarının bile bunlara bakma izni yok.

ABD Adalet Bakanlığı, eski başkan Donald Trump hakkında Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılırken beraberinde devlete ait belgeleri de alıp Florida'daki evine götürdüğü suçlaması hakkında soruşturma yürütüyor.

Pazartesi günü bir federal yargıç Trump'ın, FBI tarafından evinde bulunup el konan belgelerin bağımsız bir hakem tarafından değerlendirilmesi talebini kabul etmişti. Bu kararın Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen cezai soruşturmanın tamamlanmasını geciktirmesi bekleniyor.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#FBI#Nükleer Belge

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek

BAKMADAN GEÇME!

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu

DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

#Yaşam
Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek