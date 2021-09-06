Ve Taliban kuralları devrede... Kadınların resimleri de silindi

KABİL’e girdikten sonra açıklanmayan kuralları uygulamaya giren Taliban, ilk icraatlarına da başladı. Kabil’in meydan, cadde ve sokaklarındaki duvarları süsleyen fotoğrafların üzerileri beyaz boya ile kapatılmaya başlandı. Rengarenk genç kız, kadın ve farklı figürdeki fotoğraflar karartılırken, yerine Taliban’ın sloganları geldi. Kabil’in en işlek caddelerindeki görünür noktalardaki alanlarda fotoğrafların üzerilerinin boya ile kapatılması ve yazılan yazılar dikkat çekti.

‘NE GÜZELDİR ÖZGÜRLÜK’

Taliban’ın talimatıyla boya ile kapatılan fotoğrafların yerine ise Peştunca ve Farsça yazılar yazılmaya başlandı. Büyük puntolarla yazılan yazılardan bazılarında, “Başımız dik, özgür, istiklal Afganistan”, “Batıl bitti, İslam geldi”, “İşgal bitti, istiklal başladı”, “Tek nizam İslam”, “Ne güzeldir bahar ve özgürlük” ve “Allah’ın izniyle milletimiz Amerika’yı yendi” yazıları dikkat çekti. Taliban’ın “Biraz sabır, biraz tahammüle ihtiyacımız var” yazısını da yazarak Afganlılardan zaman istemesi de görüldü.

TALİBAN’DAN KAÇIP KABİL’E GELENLERE: EVE DÖNÜN

ABD’nin Afganistan’dan ilk çekileceğini duyurmasıyla Taliban’ın saldırıları sonrası binlerce kişi bulundukları şehirleri terk ederek Kabil’e göç etti. Burada farklı bölgelerde derme çatma çadırlarda kalan aileler, Taliban’ın Kabil’e girmesiyle korku içinde beklemeye başladı. Önceki gün Taliban, ailelerin çadırları ve kampları boşaltmaları yönünde talimat verdi. Geri dönecek durumda olmayan aileler, hayırseverlerden toplanan paralarla tuttukları araçlarla göç ettikleri şehirlere dönmeye başladı. Kabil’in birçok noktasındaki boş alanlara, parklara yerleşerek yaşamaya başlayan çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 8 bin 500 kişi şimdi geldikleri Kunduz, Tahar, Bağlan ve Daykundi’ye dönüyor. Ailesiyle birlikte Taliban’dan kaçarak Kabil’e gelen Muhammed Ömer, “Taliban, şehrimize saldırdığında korkudan ailemle birlikte kaçtık, Kabil’e geldik. Burada sokakta kaldık, çadırlarda yaşıyorduk. Şimdi Taliban, evlerinize dönün diye talimat verdi. Paramız yok, nasıl döneceğiz bilmiyorum. Döndüğümüzde başımıza ne geleceğini de bilemiyoruz. Buradaki esnaflar kendi aralarında para toplayarak tutukları araçlarla bizim gitmemize yardımcı oluyor” dedi.

İÇ HAT SERBEST

AFGANİSTAN’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Afghan Airlines, ülke içindeki iç hat uçuşlarını yeniden başlattı. Mezar-ı Şerif ve Herat şehirlerine önceki gün seferler yapıldı.

AFGANİSTAN’IN TAHTAKALE’Sİ

TALİBAN’ın Kabil’e girdiği günden beri kapalı olan döviz ve para piyasalarının ana merkezi olan çarşı ile kuyumcular açıldı. Afganistan’ın Tahtakalesi diye nitelendirilen çarşıda para el değiştirmeye başladı. Piyasada para sıkıntısının yaşandığı Kabil’de binlerce kişi çarşıya akın etti. Taliban’ın silahlı adamları, çarşının giriş ve çıkışlarında güvenlik noktaları oluşturdu. Hacı Salim Şerifi, “Çarşının açılmasıyla para açısından piyasa rahatladı. 20 gündür burası kapalıydı, Taliban güvence verdi. Güvenliği sağladı. Daha önce insanlar Afganistan’dan kaçmak için çok dolar alıyordu, şimdi para piyasası da dengelendi” dedi.

ALTINI SEVERİZ AMA...

BAŞKENT Kabil’de kapalı olan birçok işyeri açılırken, pazarlarda esnaf yeniden tezgah kurdu. Kabil’de kuyumcular da yeniden işbaşı yaptı. Kabil’de 20 yıldır kuyumculuk yapan Fayes Habibşah, “Babadan mesleğimiz kuyumculuk, Afganistan’da altın çok sevilir, her zaman işyerimiz müşterilerle dolardı. Taliban’ın gelmesiyle iki hafta işyerimizi açamadık. Şimdi güvenliğimizi sağlayacaklarını söyleyince işyerlerimizi açtık. Ancak işlerimiz çok düşük, yüzde 60 işlerimiz düştü, müşteriler daha tedirgin. Gelmiyorlar” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor