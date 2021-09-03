Bu kadarına da pes! Taliban'dan ABD'ye: Hayal kırıklığına uğradık!

Dünya, haftalardır Afganistan'dan gelen gelişmeleri konuşuyor...

Son ABD askerinin başkent Kabil'den ayrılması ile ülkedeki ikinci Taliban dönemi için geri sayıma geçildi.

Kısa süre içinde hükümeti kuracağı belirtilen Taliban sadece ülkenin kontrolünü değil pek çok son teknoloji silahın da sahibi oldu.

20 yıllık eğitim 83 milyar dolarlık harcamaya rağmen, Afgan güçleri başkent Kabil'i tek bir kurşun atmadan Taliban'a bırakmış, Taliban hatırı sayılır bir cephaneliğin sahibi olmuştu.

Söz konusu envanter içinde milyonlarca dolar değerinde Kara Şahin helikopterleri ve uçaklarda yer alırken Taliban'dan konu ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.

ABD'nin geride bıraktığı pek çok uçak ve helikopteri çalışmaz halde bıraktığını belirten Taliban, 'kızgın ve hayal kırıklığına uğramış' olduklarını ve kendilerini 'ihanete uğramış hissettiklerini' söyledi.

TALİBAN'IN ELİNDE HANGİ ABD SİLAHLARI VAR?

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

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