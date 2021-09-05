Son dakika: ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Afganistan itirafı

Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'daki 20 yıllık dönem resmen sona erdi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, Almanya'daki Ramstein ziyareti sırasında Fox News'den Jennifer Griffin ile konuştu.

Milley'e, askerlerin çekilmesinin ardından ABD'nin daha güvenli olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğunda, bunu söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

General, 'Askeri tahminim koşulların bir iç savaş geliştirme olasılığı olduğu yönünde' dedi ve eklesi: 'Taliban'ın iktidarı pekiştirip yönetişim kurabilecek mi bilmiyorum.'

Milley ayrıca, Afgan iç savaşının bir sonucu olarak terör gruplarının büyüyebileceği ihtimalinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Kara kuvvetleri yerine sadece hava saldırılarını içerecek olan 'ufuk ötesi' terörle mücadele operasyonlarını değerlendiren general 'bunu yapmak mümkün' dedi ancak kara desteği olmadan bu operasyonların hayli zor olacağının altını çizdi.

'Bazı insan istihbarat ağlarını vb. yeniden kurmamız gerekecek' diyen Milley sözlerine şöyle devam etti;

'Bütün bölge üzerinde çok yoğun düzeyde göstergeler, uyarılar ve gözlemler ve ISR (İstihbarat, Gözetleme, Keşif) sürdürmek zorunda kalacağız.'

Öte yandan bölgeden gelen son görüntüler askeri uzmanların 'en büyük korkusu' olan senaryonun gerçek olduğunu gözler önüne serdi.

Söz konusu görüntülere göre, Taliban, Afganistan'ı ele geçirmesine karşı son direniş cephesi olan direniş hareketini ezmek için Amerikan birliklerinin geride bıraktığı silahları kullanıyor.

ABD'de Afganistan'dan çekilmenin yankıları sürüyor. ABD'nin geride bıraktığı son teknoloji silahların Taliban'ın eline geçmesi ise ülkedeki en sıcak gündemi oluşturuyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 4 yıl önce ABD, Afgan kuvvetlerine 208 uçak ve 4,700 Humvee de dahil olmak üzere 75.000 araç verdi, bunların çoğu şu anda Taliban'ın elinde.

Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor. ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

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