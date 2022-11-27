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Ve Rusya sessizliğini bozdu... Kremlin AB'ye resmen gözdağı verdi

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#Rusya#Doğal Gaz#Dünya
Ve Rusya sessizliğini bozdu... Kremlin ABye resmen gözdağı verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 16:50

Avrupa Birliği'nde tavan fiyat tartışmaları sürerken Rusya'dan gözdağı gibi bir açıklama geldi. Putin'in kararını Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı.

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Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı.

27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölünürken, Polonya kışın artık kendini hissettirmeye başladığına dikkat çekip Almanya'yı hedef aldı.

AB'deki 'tavan fiyat çatlağı' derinleşirken Rusya'dan konu ile ilgili beklenen açıklama Kremlin Sözcüsü Peskov'dan geldi.

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Peskov, Rusya'nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunu belirtti.

Rus basını söz konusu kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ekim ayı ortasında açıkladığının altını çizdi.

Bu duruma vurgu yapan Peskov, 'Eylemlerimizi Başkan Putin'in bu tür ülkelerle petrol ve petrol ürünleri veya gaz ticareti yapmayacağımız yönündeki açıklamasına dayandırıyoruz' dedi.

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Peskov'un sözleri AB'ye gözdağı olarak yorumlanırken AB ile ilgili bir açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan geldi.

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Zaharova, 'dost olmayan' statüdeki ülkeler ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde diplomatik varlığımız asgariye indirildi. Belirli ülkelerde bir veya iki diplomatımız mevcut' dedi.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#Rusya#Doğal Gaz#Dünya

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