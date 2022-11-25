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Avrupa'da derin çatlak! Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi

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#Avrupa#Enerji Krizi#Doğalgaz
Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 15:11

Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı. 27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölünürken, Polonya kışın artık kendini hissettirmeye başladığına dikkat çekip Almanya'yı hedef aldı.

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Enerji krizinin gölgesinde kışa girmeye hazırlanan Avrupa hükümetleri, yaklaşık 450 milyon kişiyi faturalardaki devasa artıştan korumaya çalışırken, doğalgaza uygulanacak üst sınır için yine anlaşamadı.

AVRUPA UZLAŞIDAN ÇOK UZAK

27 ülkenin enerji bakanları dün acil olarak toplandı ve AB komisyonunun teklifini değerlendirdi. Ancak kritik toplantı sadece 27 ulustan oluşan bloğun uzlaşmadan ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu.

Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN TEKLİF

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, uzun zamandır merakla beklenen teklifini açıklamış ve doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamayı planladıklarını duyurmuştu.

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YUNANİSTAN 'DAYANAMAYIZ' DEDİ, POLONYA ŞAKA OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Ancak söz konusu teklif bazı ülkeleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yunanistan Çevre ve Enerji bakanı Kostas Skrekas "275 Euro'luk teklif,bir tavan fiyat değil. Kimse bu kadar pahalı fiyattan gaz almaya uzun süre dayanamaz.” derken, Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, teklifi bir 'şaka' olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bu öneriye ciddiyetle yaklaşmak zor. Aylar öncesinden gaz için fiyat teklifi hazırlayan çoğu ülke de bugün aynı şeyi söyleyecektir. Ciddiye alınmayı bekliyoruz" dedi.

ALMANYA'YI HEDEF ALDI

Komisyon'un daha önce üye ülkelerden gazda uygulanabilecek tavan fiyat konusunda ve yenilenebilir enerji alanında çözümler üretmesini istediğini kaydeden Moskwa, "Tabii Almanya bu çözüme karşı çıkıyor. AB Komisyonu bugün Avrupa ülkesi vatandaşlarının yanında mı duracak, yoksa Almanya ile gizliden müzakereler yürütmeye devam mı edecek bunun sınavını verecek" şeklinde konuştu.

Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi

AVRUPA İKİYE BÖLÜNDÜ: UFUKTA ÇÖZÜM YOK

Dün Brüksel'de yapılan toplantı tıpkı beklendiği gibi gergin bir havada geçti. Çekya Sanayi Bakanı Jozef Síkela toplantı sonrası, görüşmenin hararetli geçtiğini ve herkesin farklı görüşlere sahip olduğunu belirtti.

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AB'nin tavan fiyat teklifi, faturalarını hafifletmek için daha ucuz gaz talep eden ülkeler (Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve Polonya ) ile Almanya ve Hollanda gibi belirli bir seviyenin üzerinde gaz alımının engellenmesinin risk oluşturacağını iddia eden ülkeler arasında çıkmaza girdi.

Görüşme bir çok ülke için hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Enerji bakanları 13 Aralık'ta tekrar toplanacak ancak ufukta bir çözüm görünmüyor.

Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi

KIŞ BASTIRMAYA BAŞLADI

Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa toplantı sonrası kış mevsiminin geldiğini hatırlatarak"Polonya'da hava şimdiden eksileri gördü" dedi.

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Hollanda Enerji Bakanı Rob Jetten, ise ülkeler arasındaki görüş farklılıklarına dikkat çekerek "Bu durum önümüzdeki iki hafta boyunca çok fazla işimiz olacağı anlamına geliyor." dedi.

Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdi

PUTİN'E MESAJ GÖNDERMEK İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR

Ukrayna savaşı sonrası, Moskova'nın Avrupa'ya giden gazı büyük ölçüde kesmesiyle doğal gaz ve elektrik fiyatları yükseldi . Avrupalı ​​yetkililer, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını ve AB ülkelerini bu şekilde cezalandırmaya çalıştığını öne sürüyor.

Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde doğalgaz için anlaşmaya varılması, sadece vatandaşların ısınması için değil değil aynı zamanda Putin'e ortak bir mesaj göndermek için de önem taşıyor.

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#Avrupa#Enerji Krizi#Doğalgaz

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