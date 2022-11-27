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ABD bu sözlerle çalkalanıyor... Biden'ı hedefe koydular: Putin ilk defa başardı!

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#Ukrayna Savaşı#Biden#Putin
ABD bu sözlerle çalkalanıyor... Bidenı hedefe koydular: Putin ilk defa başardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 12:39

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaş son sürat devam ederken, ABD Başkanı Biden şok bir suçlama ile karşı karşıya.

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24 Şubat sabahı 06.00'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaşta Ukrayna'nın en büyük destekçisi olan Batı'da ise derin çatlak net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.

Dünya tabiri caizse Biden yönetimi ile ilgili iddia ile çalkalanıyor.

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ABD merkezli Fox, Biden yönetimi ile Avrupa'nın Ukrayna savaşı nedeniyle derin bir görüş ayrılığı içerinde olduğunu yazdı.

Fox haberi adı saklı tutulan Avrupalı yetkililer ile görüşen Politico'nun analizine dayandırdı.

Üst düzey Avrupalı ​​yetkililerin Biden yönetimine öfkeli olduğu bilgisine yer verilen haberde söz konusu yetkililerin ABD'yi savaştan çıkar sağlamak ile suçladığının altı çizildi.

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ABD bu sözlerle çalkalanıyor... Bidenı hedefe koydular: Putin ilk defa başardı
Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde Rus mevzilerine yakın bir noktada devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

Haberde adı açıklanmayan bir yetkilinin 'Gerçek şu ki, bu savaştan en çok kâr eden ülke ABD çünkü daha fazla gazı daha yüksek fiyatlara satıyorlar ve daha fazla silah satıyorlar' sözlerine yer verildi.

'PUTİN BATI'YI PARÇALAMAYA BAŞLIYOR'

Aynı haberde bir başka yetkilinin 'Gerçekten tarihi bir kavşaktayız Amerikalılar bizim üzerimizde ekonomik etkisi olan kararlar alıyorlar' dediği belirtildi ve şu yoruma yer verildi;

'Ukrayna'yı işgal ettikten dokuz ay sonra, Vladimir Putin Batı'yı parçalamaya başlıyor'

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ABD Ukrayna'ya en çok silah yardımı yapan ülke konumunda bulunuyor. Biden yönetimi son olarak Kiev'e ek 400 milyon dolarlık yardım kararı almıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ise Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını, 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.

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#Ukrayna Savaşı#Biden#Putin

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