Ve Rusya dediğini yaptı... İşte Ukrayna savaşının yeni adresi!

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 'Özel Operasyon' olarak tanımladığı savaşta Rusya'nın tek hedefinin Ukrayna'nın doğusu olmayacağını duyurmuştu.

Devlet medyasında konuşan Rus bakan 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

Lavrov'un bu açıklamaları sonrası Rusya harekete geçti. İngiliz ve Ukrayna istihbaratı Rusya'nın yeni hedefini açıkladı.

İŞTE RUSYA'NIN YENİ HEDEFİ

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Moskova Ukrayna'nın güney cephesindeki mevzilerini güçlendirmeye ve bölgedeki askeri varlığını artırmaya başladı.

New York Post gazetesi bu gelişmeyi 'savaş yeni ve ölümcül bir safhaya girdi' şeklinde okurları ile paylaştı.

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Ukrayna istihbaratından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Rus birliklerinin güneyde toplandığı neredeyse kesin. Ya bir Ukrayna karşı saldırısı bekliyor ya da saldırıya hazırlanıyor.'

Aylardır süren savaşta kullanılamaz hale gelen tanklar Rusya'nın kontrolüne giren Mariupol'de toplanıyor... (Fotoğraf: AP)

Guardian'ın haberine göre, işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesinde Ruslar, bir yandan Ukrayna birliklerine saldırılarını sürdürürken bir yandan da takviye güçler alamaya devam ediyor.

Ukrayna'nın güneydeki saldırısının önündeki en büyük engellerden biri, Cumartesi günü bombalanan Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporizhzhia nükleer santrali.

Zira Rusya, tesisi Temmuz ortasından beri Ukrayna güçlerine ateş açmak için siper olarak kullanıyor.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Öte yandan Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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YÜZLERCE SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular yüzlerce subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.