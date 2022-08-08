Putin 'durdurulamaz' diye tanıtmıştı... Rusya'yı sarsan casus skandalı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş altıncı ayında...

Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken Rusya casus skandalı ile sarsılmış durumda.

EMRİ PUTİN VERDİ

Rusya devlet medyasına göre, Putin, ülkenin önde gelen hipersonik füze bilim insanlarından birini vatana ihanet şüphesiyle tutuklattı.

Kısa sürede ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen bu olayın ana kahramanının Rusya'nın geliştirdiği hipersonik füze projelerinde önemli görevler alan Dr Alexander Shiplyuk olduğu açıklandı.

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RUS BASINI: GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDI

Kremlin güdümündeki medya isimsiz bir kaynağın Dr Shiplyuk'un Rusya'nın hipersonik araştırmasıyla bağlantılı gizli bilgileri ülke dışına aktardığından şüphelenildiğini söyledi.

Bu yıl düzenlenen bir tatbikat kapsamında Rusya uçaktan ateşlenebilen Kinzhal hipersonik seyir füzesi test etti...

Kaynak Dr Skiplyuk'un geçen ay gözaltına alınan Anatoly Maslov ile 'aynı suçlamalarla' karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi.

DAVAYI FSB YÜRÜTECEK

Aynı haberlerde davanın Rusya'nın güvenlik servisi olan FSB tarafından yürütüleceği bilgisinin altı çizildi.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.

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TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

Rusya söz konusu füzeyi son yıllarda pek çok kez test etmişti. Ancak son test zamanlaması nedeniyle batıya gözdağı olarak yorumlandı...

Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

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Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.