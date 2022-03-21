Ve korkulan oldu... Rusya Mariupol'ü vakum bombaları ile vurdu!

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Ukrayna'daki savaş 4'üncü haftasında girerken Rusya'dan dünyanın kanını donduracak bir hamle geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi Rusya'nın kuşatma altındaki Mariupol'de aynı zamanda vakum bombası olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığını duyurdu.

Gazete Russia Today ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) tarafından yayınlanan görüntülere dayandırdığı haberinde bunun söz konusu silahın kullanıldığına dair ilk net kanıt olduğu bilgisine yer verdi.

Gazete 'Rusya'nın ürkütücü vakum bombaları Mariupol'ü hedef aldı' başlıklı haberinde TOS-1'den fırlatılan vakum bombalarının kentteki sivilleri hedef aldığını yazdı.

ÖNCE ÜLTİMATOM SONRA BOMBA

Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam Ukraynalı yetkililere çağrı yaparak Mariupol şehrini 21 Mart 05.00'a kadar teslim etmelerini istemişti.

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Bakanlık yetkilisi Mihail Mizintsev,“Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandı ve bu da 39.9 tona eşdeğer bir patlama yarattı. Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandı ve bu da 39.9 tona eşdeğer bir patlama yarattı.

UKRAYNA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Ukrayna'dan Rusya'nın bu ültimatomuna cevap geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk teslim olmanın söz konusu olmayacağını belirterek bu teklifi reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Teslim olmaktan, silah bırakmaktan söz edilemez. Bu konuda Rus tarafını zaten bilgilendirdik. 8 sayfa mektupla vakit kaybetmek yerine, bir insani koridor açmanız yeterli.'

İngiliz gazete söz konusu görüntülerin Rusya'nın talebinin reddedilmesinden sonra yayınlandığının altını çizdi.

'KIYAMET SİLAHI' OLARAK ANILIYOR

Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor.

Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve 'kıyamet silahı' olarak da anılıyor.

Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu. Rusya'ya ait Tos-1 çok namlulu roketatar sistemini Ukrayna sınırına taşıdığı görüntülerle kanıtlanmıştı ancak kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyordu.

Daha önce Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova Rusya'nın bu silahı kullandığını iddia etmişti.

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Markarova yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük. Bugün Cenevre sözleşmesi tarafından yasaklanmış olan vakum bombasını kullandılar. Rusya bu konuda ağır bedeller ödemeli' ifadelerini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY: DOĞRUYSA SAVAŞ SUÇU OLUR

Bu açıklamasnın üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki vakum bombası iddiaları için 'Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur' demişti.

VAKUM BOMBASI NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır.

Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir.

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Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

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