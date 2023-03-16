Ve korkulan oldu... ABD'de tüm gözler Türkiye'den gelecek kararda!

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Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz’e düştü.

ABD Rusya ilişkilerinin bir kez daha gerilmesine nenden olan kaza sonrası iki taraf birbirini suçlarken Washington'un en büyük korkusu gerçek oldu.

ABD DRONE'UN YERİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Washington İHA'ya ne olduğu konusundaysa ağzını sıkı tutuyor.

Pentagon sözcüsü Ryder İHA'nın tam olarak nereye düştüğü veya Rus donanmasının araca ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi vermedi.

Ancak olaydan saatler sonra yetkililer CNN International'a verdiği demeçte, Rus kuvvetlerinin Karadeniz'de düşürülen ABD MQ-9 insansız hava aracını kurtarmak amacıyla bölgeye ulaştığını söyledi.

Rusya'nın Kırım'ın yaklaşık 70 mil güneybatısındaki kaza mahallinde insansız hava aracından herhangi bir kalıntı bulup bulamadığı ise net değil.

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Uzmanlar aracı Rusya'nın kurtarmasının Moskova'nın ABD'nin askeri sırlarının bazılarına ulaşmasına yol açabileceği görüşünde.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby'nin 'Açıkçası bizim dışımızda kimsenin eline geçmesini istemiyoruz' ifadesi de bu görüşü destekler nitelikte.

İki kişilik bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen drone, Irak ve Afganistan savaşları sırasında gözetleme ve hava saldırıları için rutin olarak kullanıldı. Hellfire füzeleri ve diğer sofistike mühimmatlar da dahil olmak üzere sekiz adede kadar lazer güdümlü füze taşıyabilen drone, yaklaşık 24 saat boyunca hedeflerin üzerinde uçabiliyor...

Nitekim Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev ise SİHA’nın çıkarılması için çalışacaklarını duyurdu.

Rusya'nın ABD İHA'sını ele geçirmesi sadece askeri sırlara değil, topladığı verilere de ulaşabileceği anlamına geliyor.

TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE

Bu nedenle ABD'nin aracı Rusya'dan önce bulmak istediği belirtiliyor. Ancak Washington'un önünde bir engel bulunuyor; Türkiye'nin yasağı.

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İHA'nın ABD tarafından kurtarılmasının pek de mümkün olmadığına dikkat çeken Wall Street Journal ise 'İHA'ya ulaşmak Türkiye'nin yasağı nedeniyle zor olabilir' yorumuna bulunmuştu.

Aynı haberde ABD donanmasının Rusya'nın Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden kısa süre sonra Karadeniz'deki operasyonlarını durdurduğu bilgisinin de altı çizilmişti.