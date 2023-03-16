İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması... NATO için son umut

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya ve İsveç'te gözler Ankara'dan gelecek onayda.

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya için yeşil ışık geldi.

Grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerine sorulan bir soruya yanıt olarak 'Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız' dedi.

Bu açıklamanın ardından gözler Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretine çevrildi.

Finlandiya, Erdoğan'ın sözleri ile üyelik için geri sayıma geçerken İsveç'te tamamen zıt bir hava hakim.

Daha önce Finlandiya'nın ülkesinden önce NATO'ya üye olması ihtimalinin arttığını söyleyen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Berlin'de yeni açıklamalara imza attı.

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'Türkiye'deki seçimlerden sonra hızlı bir onay süreci olmasını umuyoruz' diyen Kristersson üyelik takvimi ile ilgili yeni beklentisini kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan'ın dün imza attığı açıklama Finlandiya'ya onay verileceği şeklinde yorumlandı. Uluslararası Haber ajanslarının 'Son Dakika' kodu ile abonelerine servis ettiği bu gelişme dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

ABD merkezli Politico 'İsveç geride kalırken Finlandiya, Türkiye'nin NATO onayına hazırlanıyor' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakması ve aday arkadaşı İsveç'i belirsizlik içinde bırakması bekleniyor.'

Politico bir başka haberinde ise Türkiye'deki seçimi muhalefetin kazanmasının İsveç'in üyelik sürecinde önünü açabileceği yorumuna yer verdi.

Katar merkezli Al Jazeera 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ima etti' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken Euronews 'Erdoğan NATO üyeliğine ilişkin ipuçları verirken Finlandiya cumhurbaşkanı Türkiye'ye gidiyor' dedi.

'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımını Onayladı' diyen Bloomberg haberde şu ifadeyi kullandı;

'Finlandiya Cumhurbaşkanı, onay almak için Erdoğan'la görüşeceğini söyledi.'

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Ankara'daki kritik zirveyi sayfasına taşıyan Al Monitor son gelişmelerin İsveç ve Finlandiya'nın ortak katılımına yönelik umutları söndürdüğünü yazdı.

ABC News ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurusunu yakında onaylayabileceğini ima etti' dedi.