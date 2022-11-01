Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ve Elon Musk sessizliğini bozdu... Twitter’da yeni dönem resmen başladı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Twitter#Dünya
Ve Elon Musk sessizliğini bozdu... Twitter’da yeni dönem resmen başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:31

Twitter'ı satın aldığını resmen açıklayan Elon Musk, mikro blog platformu için kararını verdi. İşte Musk'ın Twitter'daki görevi...

Haberin Devamı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk, günler sonra sessizliğini bozdu.

Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre kendisini 'Twitter'ın tek yöneticisi' yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Musk Twitter'ın CEO'su olacağını söyledi.

Gözden Kaçmasın

İflasın eşiğinden milyarderliğe... İşte Elon Muskın hayatının değiştiği günİflasın eşiğinden milyarderliğe... İşte Elon Musk'ın hayatının değiştiği gün!Haberi görüntüle

ESKİ CEO'YU KOVMUŞTU

Musk’ın ilk icraatı ise üst düzey yöneticileri şirketten kovmak olmuştu.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde, genel danışman Sean Edgett ve müşteri yöneticisi Sarah Personette’nin görevden alındığı bildiriliyor.

Haberin Devamı

Hatta bu isimlerin güvenlik eşliğinden şirketten çıkarıldıkları iddia ediliyor.

Bu arada Agrawal’ın 38.7, CFO Segal’in 25.4, Gadde’nin 12.5, Personette’nin 11.2 milyon Dolar tazminat alacağı da gelen bilgiler arasında.

HER 4 KİŞİDEN 1'İNİ KOVACAK

The Washington Post'un haberine göre ise Musk, işgücünün yüzde 25'ini işten çıkarma planlarını tartışmak için Twitter'ın üst düzey yöneticilerine danıştı.

Gözden Kaçmasın

Elon Musktan Dogecoin paylaşımı Yükseliş başladıElon Musk'tan Dogecoin paylaşımı! Yükseliş başladıHaberi görüntüle

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Twitter#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat