Ve Elon Musk sessizliğini bozdu... Twitter’da yeni dönem resmen başladı

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Sosyal Medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci tamamlandı.

Mikro blog devinin yeni sahibi olan Musk, günler sonra sessizliğini bozdu.

Elon Musk, Twitter'ın yönetim kurulunu feshetti ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasına göre kendisini 'Twitter'ın tek yöneticisi' yaptı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Musk Twitter'ın CEO'su olacağını söyledi.

ESKİ CEO'YU KOVMUŞTU

Musk’ın ilk icraatı ise üst düzey yöneticileri şirketten kovmak olmuştu.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde, genel danışman Sean Edgett ve müşteri yöneticisi Sarah Personette’nin görevden alındığı bildiriliyor.

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Hatta bu isimlerin güvenlik eşliğinden şirketten çıkarıldıkları iddia ediliyor.

Bu arada Agrawal’ın 38.7, CFO Segal’in 25.4, Gadde’nin 12.5, Personette’nin 11.2 milyon Dolar tazminat alacağı da gelen bilgiler arasında.

HER 4 KİŞİDEN 1'İNİ KOVACAK

The Washington Post'un haberine göre ise Musk, işgücünün yüzde 25'ini işten çıkarma planlarını tartışmak için Twitter'ın üst düzey yöneticilerine danıştı.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.