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Elon Musk'tan Dogecoin paylaşımı! Yükseliş başladı

Güncelleme Tarihi:

#Elon Musk#Dogecoin#Twitter
Elon Musktan Dogecoin paylaşımı Yükseliş başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:38

Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk, son yaptığı paylaşımda Dogecoin'e dikkatleri çekti. Musk'ın paylaşımı sonrasında Dogecoin hızla yükselişe geçti.

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Milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'a kendisini en üst düzey yönetici olarak atayan Musk son yaptığı paylaşımla kripto para yatırımcılarının uzun süredir kaybolan ümitlerine ışık oldu.

Elon Musk, Dogecoin'in simgesi olan köpek, Twitter tişörtü ve cadılar bayramının simgesi olan kabağa Twitter'ın logosunu kazınmış şekilde paylaşım yaptı.

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PAYLAŞIM SONRASI DOGECOIN FIRLADI

Elon Musk'ın paylaşımı sonrasında Dogecoin değerlenmeye başladı. Yüzde 14'ü aşkın prim yapan Dogecoin 0.13679 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dogecoin gün içinde en düşük 0,11373 dolar, en yüksek de 0,13892 dolar seviyesini görmüştü.

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TWITTER'DA 'MAVİ TİK'İN ÜCRETLİ OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından sadece belli kişilerin elde ettiği mavi tik'in ücretli olacağı iddia edildi. Twitter tarafından yalanlanmayan gelişme yeni bir fikir de ortaya çıkardı.

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Dogecoin'in destekçisi olan Musk geçmişte Tesla'da yaptığı gibi mavi tik alımlarında Dogecoin kullanmayı şart koşabilir.

 

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#Elon Musk#Dogecoin#Twitter

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