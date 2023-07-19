Ve ABD Wuhan kararını verdi... Beyaz Saray'dan flaş adım! Merakla beklenen rapor yayınlandı

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüsü aşıların yardımı ile yenmeyi başardık.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kovid-19'un sağlık açısından artık 'küresel bir acil durum' teşkil etmediğini açıkladı.

Bu açıklama ile Dünya derin bir nefes alırken virüsün kökeni, nasıl ve ne zaman ortaya çıktığına dair tartışmalar hala kesilmiş değil.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korovirüs kısa sürede dünyanın dört bir yanına yayılmıştı. Bölgedeki laboratuvar ise o tarihten beri pek çok teorinin merkezinde yer almıştı...

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Bilim dünyası bu sorunun yanıtını ararken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD pek çok komplo teorisinin merkezindekiWuhan Viroloji Enstitüsü için kararını verdi.

ABD medyasının bir bildiriye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, belgeleri sağlamadığı iddiasıyla Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün federal fonunu durdurdu.

Wuhan laboratuvarı, Biden yönetimi tarafından virüsün kökenlerine yönelik bir soruşturmanın odak noktası oldu ve ABD tarafından soruşturmada işbirliği yapmayı reddetmekle suçlandı.

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Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından temsilciler raporda, bu durumun laboratuvarın en son Haziran 2020'de gerçekleşen daha fazla federal fon almasını engelleyeceğini söyledi.

ÇİNLİ BİLİM İNSANINDAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

Geçtiğimiz günlerde BBC'ye konuşan Çinli bilim insanı George Gao'nun sözleri dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Çinli üst düzey bilim insanı BBC'ye verdiği demeçte, virüsün laboratuvardan sızmış olma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi'nin başkanı olarak Prof George Gao, pandemiye yanıt vermede ve kökeninin izini sürme çabalarında kilit bir rol oynadı.

Bazı uzmanlar, virüsün enfekte bir bilim insanı yoluyla veya tesisteki atıkların uygunsuz bir şekilde bertaraf edilmesi yoluyla kaçmış olabileceğine inanıyor...

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Çin hükümeti, hastalığın Wuhan'daki laboratuvardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddediyor.

Ancak Gao bu ihtimali göz ardı etmiyor.

WUHAN LABROTUVARI İNCELENDİ

'Her zaman her şeyden şüphelenebilirsiniz. Bu bilimdir. Hiçbir şeyi göz ardı etmeyin' diyen Gao Wuhan Viroloji Enstitüsü (WIV) hakkında resmi soruşturma yürütüldüğünü de açıklamıştı.