Vatikan komplolarına yanıt: Ne Papa tutuklandı ne elektrik kesildi

Pakistan’dan sonra Vatikan’ın da elektriklerinin kesildiği iddiaları, sosyal medyada birçok komplo teorisini gündeme getirdi. Papa Françesko’nun (84) çocuk pornosu ve uyuşturucudan tutuklandığından tutun, koronavirüsten öldüğüne dair pek çok iddia gündeme geldi. ABD seçimlerine müdahale suçlamasıyla Vatikan’a baskın düzenlendiği de iddia edilirken “Vatikan’da karartma var” sosyal medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Söylentiler dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi çekti.

DOKTORU ÖLDÜ

İtalya’da yaşayanlar gerek telefonla gerek sosyal medyadan “Vatikan’da ne oluyor” sorularına yanıt vermeye çalışırken, Vatikan’daki büyükelçilik kaynakları şu yorumu yaptı: “Papa Françesko’nun doktorunun koronavirüsten hayatını kaybetmesi dışında tüm iddialar dedikodu.”

KARARTMA İDDİASI

Ajanslar önceki gün Papa’nın 2015 yılından beri özel doktorluğunu yapan 78 yaşındaki Fabrizio Soccorsi’nin koronavirüsten öldüğü haberini geçti. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Papa’nın da koronaya yakalandığını paylaşırken, işi koronadan öldüğüne götürenler de çıktı. Sosyal medya kullanıcıları elektriklerin kesildiği iddiasını da, bir şeylerin saklandığı iddialarına destek olarak gösterdi. Hatta bu konudaki haberlere de karartma uygulandığı öne sürüldü.

‘İTİBAR EDİLMEMELİ’

Vatikan’da ne olduğunu orada yaşayan üst düzey diplomatlara sorduk. Sosyal medyada yer alan her paylaşımın doğru olmadığına vurgu yapan kaynaklar, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunun altını çizerken, “Tek doğru var, o da Papa’nın doktorunun koronadan öldüğü” bilgisini paylaştılar. Dünya kamuoyunda yankılanan bu tip iddiaların İtalyan medyasında bile haber olmadığına da dikkat çeken kaynaklar, resmi açıklamalar dışında sosyal medyadan yapılan bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladılar.