Vampir milyoner günlük 111 hap içiyor: 'Ana amacım ölmemek, sonsuz kadar yaşamanın mümkün olduğuna inanıyorum'

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Kurduğu teknoloji şirketleriyle genç yaşta milyon dolarlık bir servet edinen 45 yaşındaki Bryan Johnson, yaşlanmayı tersine çevirmeyi ve sonsuza kadar yaşamayı takıntı haline getirmiş durumda.

MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ YAPIYORUM: ANA AMACIM ÖLMEMEK

'Diary of a CEO' podcastinde "Ölüm kültürüne başkaldırıyorum" diyen iş insanı 21. yüzyıldaki ana amacının 'hiç ölmemek' olduğunu ve yaşamı uzatmak için mümkün olan her şeyi yaptığını belirtti.



'Project Blueprint' adını verdiği gençleşme operasyonu için yılda 2 milyon dolar para harcayan ve 30 kişilik bir doktor ekibi ile çalışan Bryan Johnson daha önce de yaptığı dikkat çeken diyetler ve egzersiz rutinleri ile haber olmuştu.

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Ancak geçtiğimiz aylarda genç kalabilmek için 18 yaşındaki oğlunun kan plazmasını vücuduna enjekte ettirmesi onu gazetelerin manşetlerine taşıdı.



Medya, 45 yaşındaki iş insanına 'VAMPİR MİLYONER' ismini takarken, Johnson kısa bir süre sonra yaptıkları işlemden bir fayda görmediğini belirterek kan infüzyonundan vazgeçtiğini duyurdu.

Johnson kendi beklediği sonucu bulamasa da bu işlemin daha yaşlı bedenler üzerinde işe yarayabileceği yönünde umut taşımaya devam ettiğini vurguladı.



Her sabah 5'te uyanan ve 8 buçukta uyuyan Johnson belli bir kalorinin üstüne asla çıkmayan vegan bir diyetle besleniyor ve düzenli egzersiz yapıyor.

2 yıldır devam ettirdiği gençleşme operasyonun kendisine 37 yaşında birinin kalp sağlığını, 28 yaşında birinin cildini ve 18 yaşında birinin kondisyonunu sağladığını iddia eden iş insanı bu hafta yaptığı açıklamada ise günlük kullandığı hap miktarını açıkladı.



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'Sonsuza kadar yaşamanın kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum' diyen Johnson genç kalabilmek için günlük 111 hap aldığını açıkladı.

Her gün yaklaşık 1 kilo sebze yediğini, tatlı isteğini bastırmak için bitter çikolatayı tercih ettiğini anlatan Johnson, "Hayatımı uyku üzerine kurdum, boş mide ile yatağa girerim, yatağımı kimse ile paylaşmam" dedi.



30'lu yaşlarında, Braintree Payment Solutions isimli başarılı bir şirket kuran girişimci, şirketini 2013 yılında 800 milyon dolara satarak bir servet edindi.

Ancak bir zamanlar şirketini kurmak için kullandığı yaşam tarzı onu depresif ve intihara meyilli bir hale getirdi ve bu yüzden yeni bir yola çıkmaya karar verdi.