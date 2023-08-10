Gece yarısı sürpriz baskın! Rus askerleri esir alındı...

Haberin Devamı

Bir yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna savaşında gözler Kiev'in başlattığı karşı saldırıya çevrilmişken Ukrayna Kuvvetleri dün bir ilke imza attı...

GECE YARISI SÜRPRİZ BASKIN

Ukrayna'nın kurtardığı topraklarla Rus işgali altındaki Herson'u ikiye ayıran Dnipro nehrine gece yarısı sürpriz bir baskın düzenleyen Ukrayna Kuvvetleri Rusya'nın savunma hattını yarıp geçti.

ÇOK SAYISA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ YA DA ESİR ALINDI

Rus yanlısı bir Telegram kanalı her biri altı asker taşıyan yedi teknenin karanlıkta kıyıya vardığını ve 800 metre ilerlediğini duyururken bir dizi Rus askerinin öldürüldüğü ya da esir alındığı öğrenildi.

Telegram mesajlaşma uygulamasında 150 binden fazla takipçisi bulunan Trinadtsatyi kanalı, baskın sırasında 25 Rus askerinin öldürüldüğünü veya esir alındığını duyurdu, kayıplar arasında en önemli ismin Binbaşı Tomov olduğu belirtiliyor.





Sosyal medyada esir alınan Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı

Haberin Devamı

PSİKOLOJİK BİR SINIR AŞILDI

Rusya, tam kapsamlı işgalin ilk günlerinden beri Ukrayna'yı ikiye bölen Dnipro nehrinin sol yakasını kontrol ediyor.

Nehir üzerindeki köprü geçişleri yıkıldığı için bölge Ukrayna'nın üstesinden gelmesi gereken büyük bir zorluk olarak görülüyor. Ukrayna Özel Harekat birimi Haziran ayında da nehre bir BASKIN düzenlemeye çalışmıştı ancak son çıkarma 18 aydır devam eden çatışmada psikolojik bir sınırın aşıldığını gösteriyor.

"OPERASYON BAŞARILI GÖRÜNÜYOR"

Herson bölgesine Rusya tarafından atanan belediye başkanı Vladimir Saldo saldırının püskürtüldüğünü ve baskının başarısız olduğunu iddia etse de Ukrayna'nın yayınladığı görüntüleri izleyen askeri analistler operasyonun başaralı göründüğünü belirtiyor.