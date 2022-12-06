Uzmanlardan yeni varyant uyarısı: Tedaviye direnebiliyor!

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Enfeksiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanan tedavilerin yeni bir Kovid-19 varyantı olan BQ1'e karşı işe yaramadığı ortaya çıktı.

BQ1 diğer Covid-19 varyantları gibi ateş, öksürük, bitkinlik, tıkanıklık, boğaz ağrısı, mide bulantısı, ishal ve baş ağrısı gibi semptomlara sahip. Varyant hakkında çok fazla bilgi verilmedi, ancak hastalığın şiddeti diğer omikron varyantları ile aynı seviyede.

Belfast Telegraph'a konuşan Virolog Connor Bamford, "Bence bu konuda biraz endişelenmemiz gerekiyor.” dedi. Varyantların giderek kendini yenilediğinin altını çizen Bamford, "Sürekli olarak yayılabilen ve bağışıklığımızı aşabilen farklı varyantların ortaya çıktığını görüyoruz.” dedi.

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Bazı uzmanlar, BQ1 varyantının bağışıklığı düşük kişiler için büyük bir zorluk oluşturabileceğinden endişeli. Bamford, virüsün en kötü etkilerine karşı en iyi korumamızın mevcut aşılar olduğunu söyleyerek "oldukça iyi aşı korumamız söz konusu” ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre BQ1, şu anda küresel olarak dolaşan 300'den fazla omikron varyantından birisi. Bu arada, yeni araştırmalar Kovid geçiren kişilerin enfeksiyondan sonraki aylar ve yıllarda karaciğer hasarından muzdarip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD'deki Massachusetts General Hastanesi’nden araştırmacılar, Kovid-19 vakası geçiren kişilerde daha fazla karaciğer sorunu görüldüğünü tespit etti. Kovid-19 geçirmiş hastaların diğer hastalara göre daha yaygın karaciğer fibroz tanısı ile hastaneye başvurduğu kaydedildi.