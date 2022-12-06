İngiltere'de Strep A paniği! Ölü sayısı 8'e yükseldi, ailelere uyarı, doktorlara talimat

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İngiltere'nin Hampshire bölgesinde ilkokula giden bir çocuğun Strep A enfeksiyonuna yeni düşmesiyle toplam ölü sayısı 8'e yükseldi.



İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana 7 çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü duyurmuştu.



6 TANESİ 10 YAŞIN ALTINDA, BİRİ 12 YAŞINDA



Bu çocuklardan altı tanesi 10 yaşın altında, biri ise 12 yaşında. Hampshire bölgesinde hayatını kaybeden son kurbanın yaşı henüz bilinmiyor.



Şimdiye kadarki ölümlerin 7'si İngiltere'de, birisi Galler bölgesinde gerçekleşti. İskoçya'da bugüne kadar sekiz ağır Strep A vakası görüldü, ancak buna bağlı ölüm yaşanmadı.



Hayatını kaybeden çocuklardan biri- 4 yaşındaki Camila Rose Burns

7 yaşındaki Hanna Roap

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İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı.Imperial College London'dan Elizabeth Whittaker,dedi.Vaka sayısı ve ölümlerin artması İngiltere'de büyük bir panik havasına neden oldu.Sağlık yetkilileri, enfeksiyonla ilgili ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtirken, doktorlara 'alt sınırdan' müdahale talimatı gönderildi.Yeni karar göre, çocuklarda Strep A enfeksiyonuna ilişkin en küçük şüphede bile antibiyotik tedavisine başlanacak.Erken tedavi yöntemi ile enfeksiyona en tedavi edilebilir olduğu zamanda müdahale edilecek.Ancak doktorlara gönderilen bu talimat tam da ülkede hastalığın tedavisi için kullanılan 3 ilacın tükenmek üzere olduğu tartışmalarının ortasında geldi.Dailymail gazetesinde yer alan habere göre Strep A tedavisinde kullanılan 3 ilaç stoklardaolarak listeleniyor.Aileler ilacı almak istediklerinde eczanelerden elleri boş döndüklerini iddia ederken, eczacılar söz konusu durumu 'çok üzücü' olarak yorumluyor ve süregelen sorunun 2023 yılında da devam edebileceğini belirtiyor.Pek çok insan bu enfeksiyonla ağır bir hastalık geçirmezken, oldukça bulaşı bu bakteriler ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabiliyor. Hastalığın ilk kurbanlarından olan 7 yaşındaki Hanna'nın ailesi kızlarına zamanında antibiyotik verilseydi böyle yıkıcı bir sonuçla karşılaşmayacaklarını iddia ediyor.37 yaşındaki baba Abul Roap, kızının sadece hafif bir öksürükle eve geldiğini belirterek," Zamanında antibiyotik verilseydi bu hikâye farklı sonlanabilirdi" dedi.Strep A tıbbi olarak 'A grubu streptokok' olarak da bilinen ve boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi enfeksiyonlara neden olan bir bakteri.Pek çok insan bakteriyi farkında olmadan zararsız bir şekilde taşıyabilir. Ancak bu hasta olabilecek diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.STREP A bazı insanlarda hiç belirti vermezken çoğunlukla döküntü, boğaz ağrısı, kas ağrıları, yüksek ateş, yorgunluk, kulak enfeksiyonu ve ciltte yaralar gibi semptomlarla kendini belli eder. Uzmanlar bu belirtilerin ortalama bir hafta sürdüğünü belirtiyor.İnsanlar bu bakteriyi, yakın temas, öksürük ve hapşırma yoluyla alabiliyor.Uzmanlar hastalığın önlenmesi için sık sık el yıkanmasını, öksürürken ve hapşırırken ağzın bir mendil ile kapatılmasını öneriyor.Okullarda yayılımın önlenmesi için çocukların kıyafetleri ve oyuncakları yıkanmalı ve ortak eşya kullanımının önüne geçilmelidir.Hastalık için şuan bir aşı olmasa da enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor.