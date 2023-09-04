Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü!

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Olay Çarşamba günü bölge sakinlerinin gölette ölmüş olduklarını düşündükleri birini ihbar etmesi ile ortaya çıktı.

Oregon Eyalet Polisi'nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yetkililer sabah 08.17 sularında North Force Avenue ve North Victory Boulevard'daki olay yerine ulaştı.



Üzerinde zincirler olan adam koltuk altlarına kadar çamura gömülmüş durumdaydı ancak hayattaydı. Sağlam zeminden yaklaşık 75 metre uzaklıktaki adamı kurtarmak için harekete geçen yetkililer halat ve merdiven kullanarak adamı sıkışıp kaldığı çamurun içinden kurtarmayı başardı.

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İngiliz Mirror gazetesi kurtarma operasyonunun yaklaşık bir saat sürdüğünü bildirdi.



Kurtarıldıktan sonra yardıma ihtiyacı olmadığı konusunda ısrar eden adam, müdahaleleri reddetse de en yakındaki sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Burada da ismini vermeyen gizemli adam ısrarlar üzerine sahte bir isim verdi ancak hastane çalışanlarından birinin onu tanıması ile olay üzerindeki sır perdesi kalktı.

NASIL KAÇTIĞI BİLİNMİYOR: ZİNCİR VE KELEPÇE İLE BAĞLANMIŞTI

İsminin Christopher Pray olduğu öğrenilen adamın cinayet de dahil çok sayıda ciddi suçlama nedeniyle Multnomah İlçe hapishanesinde gözaltında tutulduğu, 30 Ağustos'ta kaçtığı sırada da Oregon Eyalet Hastanesine nakledildiği öğrenildi.

