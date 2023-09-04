×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü!

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Mahkum#Kaçış
Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 13:07

ABD'nin Oregon eyaletinde yer alan Portland kentinde üzerinde zincirlerle çamura gömülü halde bulunan adam yetkilileri alarma geçirdi.

Haberin Devamı

Olay Çarşamba günü bölge sakinlerinin gölette ölmüş olduklarını düşündükleri birini ihbar etmesi ile ortaya çıktı.

Oregon Eyalet Polisi'nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yetkililer sabah 08.17 sularında North Force Avenue ve North Victory Boulevard'daki olay yerine ulaştı.

Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü

1 SAATLİK OPERASYON: HALAT VE MERDİVEN KULLANARAK KURTARDILAR

Üzerinde zincirler olan adam koltuk altlarına kadar çamura gömülmüş durumdaydı ancak hayattaydı. Sağlam zeminden yaklaşık 75 metre uzaklıktaki adamı kurtarmak için harekete geçen yetkililer halat ve merdiven kullanarak adamı sıkışıp kaldığı çamurun içinden kurtarmayı başardı.

Haberin Devamı

İngiliz Mirror gazetesi kurtarma operasyonunun yaklaşık bir saat sürdüğünü bildirdi.

Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü

YARDIMA İHTİYACI OLMADIĞINI SÖYLEDİ, ADINI VERMEYİ REDDETTİ

Kurtarıldıktan sonra yardıma ihtiyacı olmadığı konusunda ısrar eden adam, müdahaleleri reddetse de en yakındaki sağlık kuruluşuna kaldırıldı.

Burada da ismini vermeyen gizemli adam ısrarlar üzerine sahte bir isim verdi ancak hastane çalışanlarından birinin onu tanıması ile olay üzerindeki sır perdesi kalktı.

NASIL KAÇTIĞI BİLİNMİYOR: ZİNCİR VE KELEPÇE İLE BAĞLANMIŞTI

İsminin Christopher Pray olduğu öğrenilen adamın cinayet de dahil çok sayıda ciddi suçlama nedeniyle Multnomah İlçe hapishanesinde gözaltında tutulduğu, 30 Ağustos'ta kaçtığı sırada da Oregon Eyalet Hastanesine nakledildiği öğrenildi.

Üzerinde zincirler çamura gömülmüş halde bulundu, gizemi hastanede çözüldü

Hastane personelinin haber verdiği güvenlik güçleri Legacy Emanuel Tıp Merkezi'ne gelip adamı yeniden tutuklarken, yetkililer yaptıkları açıklamada Pray'in kaçtığı sırada, bacak prangası, göbek zinciri, kelepçe ve üçünü birbirine bağlayan bir emniyet kemeriyle tamamen zapt edildiğini kaçışıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Gözden KaçmasınKiraladıkları uçak düşünce düştü, cinsiyet açıklama partisi trajediye dönüştü...Kiraladıkları uçak düşünce düştü, cinsiyet açıklama partisi trajediye dönüştü...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Mahkum#Kaçış

BAKMADAN GEÇME!