Kiraladıkları uçak düşünce düştü, cinsiyet açıklama partisi trajediye dönüştü...

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Bebek sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin kız ya da erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurmak için düzenledikleri 'cinsiyet açıklama partileri' son yıllarda giderek popüler hale gelmeye başladı.

İlk başta sadece pastaların kesildiği ve bebeğin cinsiyetine göre balonların kullanıldığı partiler sosyal medyada bir yaratıcılık savaşına dönüşünce çiftler de giderek daha sıra dışı hatta bazen tehlikeli yöntemler denemeye başladı.



Meksikalı bir çift de bebeklerinin cinsiyetini ihtişamlı bir törenle duyurmak isteyip parti için küçük bir uçak kiraladılar ancak uçağın parti sırasında düşüp pilotun hayatını kaybetmesi olayı büyük bir trajediye dönüştürdü.

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Günler öncesinden planlanan partide Piper PA-25 Pawnee tipi küçük uçağın, konukların üzerinden uçarak bebeğin cinsiyetini gösteren pembe bir toz dökmesi gerekiyordu.

DÜŞÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay 2 Eylül tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde bir kır bahçesinde gerçekleşti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, partide eğlenen konuklar ve bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için sabırsızlanan anne baba görülüyor.

Piper PA-25-235 Pawnee uçağı tam planladığı gibi uçuşuna başlıyor ve konukların üzerine pembe bir toz bırakarak uçuşuna devam ediyor. Anne baba birbirine sarılıp konuklar çılgınca alkışlarken palmiye ağaçlarının yanından geçen uçak kontrolünü kaybediyor.





Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

UÇAK DÜŞTÜĞÜNDE HALA ALKIŞLAMAYA DEVAM EDİYORLARDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, pilotun ani manevrası nedeni ile uçağın kanadı kırıldı, havada yan yatan uçak parti alanının tam arkasına düştü.

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde konukların uçağın düştüğünü anlayamadığı ve hala çılgınca alkışlayarak bebeğin cinsiyetini kutladığı görüldü.



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Havacılık Güvenliği Ağı'na göre tek kişilik uçağın 32 yaşındaki pilotu Luis Angel N. kaza sonrası enkazın altında yatarken bulundu. Acilen hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uçağın enkazının görüntüleri kazanın boyutunu ortaya koyarken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

