Kiraladıkları uçak düşünce düştü, cinsiyet açıklama partisi trajediye dönüştü...

Bebek sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin kız ya da erkek çocuk sahibi olacaklarını duyurmak için düzenledikleri 'cinsiyet açıklama partileri' son yıllarda giderek popüler hale gelmeye başladı.

İlk başta sadece pastaların kesildiği ve bebeğin cinsiyetine göre balonların kullanıldığı partiler sosyal medyada bir yaratıcılık savaşına dönüşünce çiftler de giderek daha sıra dışı hatta bazen tehlikeli yöntemler denemeye başladı.



Meksikalı bir çift de bebeklerinin cinsiyetini ihtişamlı bir törenle duyurmak isteyip parti için küçük bir uçak kiraladılar ancak uçağın parti sırasında düşüp pilotun hayatını kaybetmesi olayı büyük bir trajediye dönüştürdü.

Günler öncesinden planlanan partide Piper PA-25 Pawnee tipi küçük uçağın, konukların üzerinden uçarak bebeğin cinsiyetini gösteren pembe bir toz dökmesi gerekiyordu.

DÜŞÜŞ ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay 2 Eylül tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde bir kır bahçesinde gerçekleşti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, partide eğlenen konuklar ve bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için sabırsızlanan anne baba görülüyor.

Piper PA-25-235 Pawnee uçağı tam planladığı gibi uçuşuna başlıyor ve konukların üzerine pembe bir toz bırakarak uçuşuna devam ediyor. Anne baba birbirine sarılıp konuklar çılgınca alkışlarken palmiye ağaçlarının yanından geçen uçak kontrolünü kaybediyor.





Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm