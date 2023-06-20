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Uruguay’da su krizi: Hükümet başkentte acil durum ilan etti

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#Uruguay#SU#Kuraklık
Uruguay’da su krizi: Hükümet başkentte acil durum ilan etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 21:54

Uruguay’da kuraklığa bağlı olarak yaşanan su sıkıntısına karşı hükümet başkent Montevideo'da su acil durumu ilan ederek, şişelenmiş su için vergi muafiyeti ve yeni su deposu inşa edilmesi gibi bir dizi önlemler alındığını duyurdu.

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Uruguay’da su krizi patlak verdi. Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberta Lacalle Pou, dün akşam saatlerinde bazı hükümet yetkileri ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, başkent Montevideo bölgesinde yaşanan su krizine karşı bazı önlemler aldıklarını açıklayarak, su tedarikinin güvence altına alındığını ifade etti. Başkan Pou, hükümetin Montevideo büyükşehir bölgesinde su acil durumu ilan edildiğini ifade ederek, şişelenmiş suya vergi muafiyeti getirilmesi, San Jose Nehri’nden su tedarik etmek amacıyla bir su deposu ve boru hattı inşası ile ihtiyaç sahipleri için ücretsiz su dağıtımı uygulanması kararları aldığını duyurdu.

Devlet Başkanı Pou ayrıca, hastanelerde, huzurevlerinde, çocuk ve aile bakım merkezlerinde su temininin garanti altına alındığına da dikkat çekti.

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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÜNDE 2 LİTRE ÜCRETSİZ SU VERİLECEK

San Jose Nehri üzerinde yer alacak olan su deposu ve boru hattı inşaatına bugün başlanacağı ve 30 gün içerisinde tamamlanacağı belirtilirken, bu sayede başkent çevresinde artan su talebinin karşılık bulması hedefleniyor. Önlemler dahilinde hükümetin sosyal yardım programından yararlanan 21 bin ihtiyaç sahibi kişiye de günde 2 litre ücretsiz su sağlanacağı da ifade edildi. Şişe suya getirilen vergi muafiyetiyle de fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesi bekleniyor.

Uruguay’da yaşanan kuraklık sebebiyle depolardaki su azalarak şebeke suyunda tuz ve klor seviyesinde artışa neden olduğu bildirildi. Yetkililer, önemli bir yağış olmaması durumunda başkent Montevideo ve büyükşehir bölgesindeki suyun ay sonu ya da temmuz başında tükeneceğini tahmin ediyor.

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#Uruguay#SU#Kuraklık

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