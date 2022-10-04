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Ünlü sunucuya televizyondan teşhis koydu! Bu belirtilere dikkat...

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#Jeremy Paxman#Parkinson#Parkinson Maskesi
Ünlü sunucuya televizyondan teşhis koydu Bu belirtilere dikkat...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 15:25

Ünlü gazeteci, yazar ve TV sunucusu Jeremy Paxman'ın kendisinin bile bilmediği hastalığını onu televizyonda izleyen bir doktor keşfetti. Paxman bir kaç gün sonra büyük bir tesadüf eseri sonrası kendini o doktorun karşısında buldu.

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Gazeteci, yazar ve TV sunucusu Jeremy Paxman 29 yıldır İngiltere'nin en ünlü bilgi yarışmalarından biri olan 'University Challenge'ı sunuyor.

YÜRÜYÜŞ YAPARKEN BİR ANDA YERE YIĞILDI

Deneyimli gazeteci geçtiğimiz günlerde köpeği ile beraber çıktığı yürüyüşte ufak bir kaza geçirdi ve vücudunda bazı yaralanmalar oldu. Kendini bir anda acil serviste bulan Paxman hayatını değiştirecek gerçeği burada öğrendi:

“Yolun karşısındaki meydanda yürüyüş yapıyordum. Etrafta buz vardı ve köpeğim yanımdaydı. Bir anda düşmüşüm ve yüzümü korkunç bir şekilde yaralamışım. Hatırladığım tek şey birilerinin beni kaldırıp banka oturttuğu daha sonra da hastaneye gittiğim. Acil servise gittiğimde bir doktor içeri girdi ve bana 'Sanırım Parkinson hastasısın' dedi."

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DOKTOR TEŞHİSİ TELEVİZYONDAN KOYMUŞTU

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Paxman'a hiçbir test yapmadan 'Parkinson' teşhisi koyan doktor aslında durumu ünlü sunucuyu televizyondan izlerken fark etmişti.

'University Challenge' isimli bilgi yarışmasını izleyen doktor sunucunun her zamanki gibi olmadığını ve yüzünde 'Parkinson Maskesi' denen şeyin oluştuğunu fak etti.

Tesadüf bu ki kısa bir süre sonra da yarışmanın sunucusu ile yüz yüze geldi.

Ünlü sunucuya televizyondan teşhis koydu Bu belirtilere dikkat...

PAXMAN: HİÇ FARKINDA DEĞİLDİM

Ünlü sunucu hastalığını şimdiye kadar hiç fark etmediğini belirterek, "Yarışmayı sunarken eskisi kadar enerjik değilmişim. Hasta olduğuma dair hiçbir fikrim yoktu, hiç farkında değildim" dedi.

PARKİNSON NEDİR? 3 TEMEL BELİRTİYE DİKKAT...

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. Hastalığın en temel üç ana semptomu titreme, yavaş hareket etme ve istemsiz kasılmalardır.

Hareketlerde yavaşlık, dinlenme halindeyken titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir.

Ünlü sunucuya televizyondan teşhis koydu Bu belirtilere dikkat...


PARKİNSON MASKESİ NEDİR?

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'Parkinson Maskesi' ise hastalığa yakalanan kişilerin bakışlarında görülen donuklaşma ve yüz mimiklerinde azalma olarak tanımlanıyor.

PROGRAMI BIRAKACAĞINI DUYURDU

Jeremy Paxman hastalığını öğrendikten sonra 29 yıldır sunuculuğunu yaptığı 'University Challenge' programından ayrılacağını duyurdu. Ünlü sunucu ayrılma kararının arkasında izleyicilerin ondan 'sıra dışı' bir şeyler olduğunu anlayacak olmaları olduğunu belirtti ve şunları söyledi;

"Sanırım 29 yıldır University Challenge yapıyorum, ki bu çok çok uzun bir süre. Her zaman 'bir şeyi yapmaktan korkuyorsan yap' derim. Program gerçekten harikaydı. Bıraktığım için üzgünüm ancak hiç kimse vazgeçilmez değildir."

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#Jeremy Paxman#Parkinson#Parkinson Maskesi

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