Ünlü şefin yardım mutfağı bombalandı

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UKRAYNA’nın kuzeyindeki Harkov şehrine yönelik füze saldırısında, ünlü İspanyol şef Jose Andres’in mutfağı da vuruldu. Haber ajansı AP’ye göre kente yönelik dünkü saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün, Andres’in Ukraynalılara yardım için açtığı mutfakta çalışan personel olduğu açıklandı. 2010’daki Haiti depreminin ardından Andres tarafından kurulan Dünya Merkez Mutfağı (WCK), işgalin başından beri Ukrayna’nın 30 kentinde kurduğu tesislerde günde 300 bin öğün çıkarıyor. Organizasyondan yapılan açıklamada, yaralı dört personelin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, hasarlı binadan kurtarılan yiyecek ve malzemelerin başka bir mutfağa nakledildiği bildirildi.

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GERGİN AMA GÜVENDEYİZ

Andres de Twitter’dan, “Anlamsız bir savaşın ortasında yiyecek dağıtmak cesaret ve dayanıklılık gerektiriyor” diye yazdı. Ekibinin gergin ama güvende olduğunu söyleyen organizasyon CEO’su Nate Mook ise “Burada yemek yapmak kahramanca bir eylem” dedi.

Ünlü TIME dergisi, koronavirüs pandemisinin başında insanlara yemek ulaştırma çabasından ötürü Andres’i Nisan 2020 sayısının kapağına taşımıştı. 2013 yılında Amerikan vatandaşlığına geçerek Washington DC’de çalışmaya başlayan Andres,

Eylül 2016’da ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın elinden Ulusal Beşeri Bilimler Madalyası almıştı.