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Ünlü milyarder Jeff Bezos servetini bağışlayacağını açıkladı

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#Jeff Bezos#Amazon#Dünya
Ünlü milyarder Jeff Bezos servetini bağışlayacağını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 15:53

Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin büyük bir bölümünü bağışlayacağını duyurdu. Bezos bağış için kriterlerini de açıkladı.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bağışlama kararı aldı.

CNN'e konuşan Bezos, servetinin çoğunu bağışlamayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda 'Evet' yanıtını verdi.

Ünlü milyarder söz konusu bağışı hayattayken yapmayı planladığının da altını çizdi.

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Bezos, insanlığı birleştirebilecek ve derin sosyal ve politik bölünmeleri iyileştirebilecek insanları desteklemek istediğini söyledi.

Ancak Bezos hangi kurum veya kuruluşlara ne kadar bağış yapacağı hakkında bir detay vermedi.

Ünlü milyarder Jeff Bezos servetini bağışlayacağını açıkladı

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bezos geçtiğimiz yıllarda 38 milyar dolarlık boşanma anlaşması ile eşinden ayrılmıştı.

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Boşanmanın ardından Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, ABD'de aşevleri ve yardım kuruluşlarına dört ay içinde 4,2 milyar dolar bağışta bulunduğunu açıklamıştı.

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Scott blogunda bağış için 6.500 yardım kuruluşu arasından 380'ini seçtiğini belirterek şu açıklamaya imza atmıştı;

'Pandemi, zaten zor durumda olan Amerikalılar için çok yıkıcı oldu. Ekonomi ve sağlık açısından kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayanlar daha fazla kayba uğradı. Bu sırada milyarderlerin servetleri ciddi oranda arttı.'

Scott, yardımlarını gıda güvensizliği, ırksal eşitsizlik ve yoksullara odaklanan ve bağış alamayan kuruluşlara yaptığını da sözlerine eklemişti.

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#Jeff Bezos#Amazon#Dünya

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