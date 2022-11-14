İsrail basını yazdı... Taksim saldırganıyla aynı karedeki iki kadının kimliği belli oldu

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İstanbul Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın gerçekleştirdiği saldırı ile ilgili İran haber ajansı IRNA'dan flaş bir paylaşım geldi.

Saldırganın ilk görüntüsünü yayınlayan İRNA söz konusu karede yer alan iki kadının İsrail vatandaşı olduğunu duyurdu.

İsrail gazetesi Ynet söz konusu karede yer alan kadınların kimliklerini açıkladı.

Haberde Natalie Suisa ve Or Atadegi isimli kadınların Türkiye’ye tatile gittiğini ve İsrail’e döndüklerini aktardı.

Haberde Haberde Natalie Suisa ve Or Atadegi en az 8 İsrailli kadın ile birlikte tatilde olduğu bilgisine yer verildi.

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Ülke basınına konuşan iki kadın, saldırının gerçekleştiği pazar gününün tatillerinin son günü olduğunu ve patlama sesini duyduktan sonra hemen otellerine doğru koştuklarını belirtti.

Suisa, 'Bir mucizeyle hayatta kaldık, bunu tarif etmenin başka bir yolu yok' dedi.

Saldırının gerçekleştiği sırada bölgenin çok kalabalık olduğunu belirten İsrailli kadın, saldırganın kimliğinin ortaya çıkması üzerine şaşkınlık yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

İstanbul Başkonsolosu Udi Eitam'ın açıklamalarına da yer verildi.

Ynet'e konuşan Eitam açıklamasında şu ifadeler yer verdi;

'Etrafta çok sayıda İsrailli vardı, oradan İsraillileri kurtarmaya yardım ettik. Bizimle iletişime geçen herkesle temas halindeyiz.'