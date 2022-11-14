Ukrayna savaşında son durum: Çin'den flaş Rusya açıklaması... Putin'i kızdıracak sözler!

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Ukrayna savaşında rüzgar Rusya'dan gelen hamle ile terse dönmüş durumda.

Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile Ukrayna ordusu kilit öneme sahip kente girdi.

Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi olarak öne çıkan çekilmenin yankıları sürerken Çin'den flaş bir hamle geldi.

Gözden Kaçmasın Zelenski açıkladı... İşte savaşın yeni adresi Haberi görüntüle

Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde düzenlenen zirveden dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir haber geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir yetkili, 'üst düzey bir Çinli yetkili Pekin'in Ukrayna'ya yönelik politikası hakkında oldukça kapsamlı bir şekilde konuştu' dedi.

'RAHATSIZLIK VE UTANÇ DUYUYORUZ'

Aynı habere göre, söz konusu kişi Rusya'nın Ukrayna'daki pervasız davranışından 'rahatsızlık' ve 'utanç' duyduğunu söyledi.

Herson'da bir sivil kente giren askeri karşılıyor... (Fotoğraf: AP)

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Açıklamalara imza atan kaynak bu sözlerin kim tarafından sarf edildiğini açıklamadı.

BAŞBAKAN DA TOPLANTIDAYDI

Ancak söz konusu zirvede Çin'i Başbakan Li Keqiang'ın temsil etmesi nedeniyle akıllara gelen ilk isim Li Keqiang oldu.

Açıklama Pekin'in Moskova'ya savaş konusunda desteğini çekeceğinin ilk işareti olarak yorumlanıyor.

'İŞBİRLİKÇİ'LERİ DİREĞE BAŞLADILAR

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Herson'dan yeni kareler servis etti.

Söz konusu karelerden birinde kent sakinlerinin direğe bağlı iki 'işbirlikçi'yle yüzleştiği anlar yer aldı.

Görüntülerde işbirlikçi olduğu iddia edilen kişilerin başında Ukraynalı askerlerin nöbet tuttuğu görültü.

Söz konusu karede 'işbirlikçi' olduğu iddia edilen iki kişinin ters kelepçe ile direğe bağlandığı görülüyor... (Fotoğraf: AP)

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus kuvvetleri Herson’dan geri çekilirken, müfettişlerin Herson’un terk edilen bölgelerinde 400'den fazla savaş suçunu ortaya çıkardığını söyledi.

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Zelenski, her akşam yaptığı video konuşmasında, 'Herson bölgesinde Rus ordusu geride, girebildiği diğer bölgelerde bıraktığı vahşetlerin aynısını bıraktı' dedi.

Ukrayna lideri, sözlerine şöyle devam etti;

'Şüphesiz Her katili bulup adalete teslim edeceğiz.'