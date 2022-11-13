Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'den flaş sözler... İşte savaşın yeni adresi

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşta rüzgar Rusya'dan gelen hamle ile terse dönmüş durumda. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile Ukrayna ordusu kilit öneme sahip kente girdi.

Çekilme, Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi olarak öne çıkıyor.

Rus işgalinden kurtarılan kentte kutlamalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna lideri, Rus kuvvetlerinin çekilmeden önce Herson kentindeki önemli altyapıyı tahrip ettiğini söyledi.

ZELENSKİ ADINI KOYDU: CEHENNEM GİBİ SAVAŞLAR

Zelenski, Rusya'nın Şubat ayında savaşın başlamasından bu yana ele geçirdiği tek bölgesel başkenti Cuma günü terk etmesinin ardından Moskova yanlısı güçlerin çok daha sert bir mücadeleye giriştiği Donetsk'in doğu bölgesindeki çatışmaları cehennem gibi savaşlar olarak nitelendirdi.

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İŞTE UKRAYNA'NIN SIRADAKİ HEDEFİ

Zelenski geçtiğimiz saatlerde yaptığı halka sesleniş konuşmasında Ukrayna ordusunun strateji ile ilgili önemli ipuçları verdi.

Dünya 'Ukrayna Herson'dan sonra nereye yürüyecek' sorusunu sorarken Zelenski 'Kimseyi geride bırakmayacağız' sözleri ile işgal altondaki tüm Ukrayna kentlerinin hedefleri içinde olduğunun altını çizdi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını, 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artırmış durumda.

Zira kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağladı.

Çarşamba günü Moskova, Ukrayna'yı ikiye bölen Dinyeper Nehri'nin batı kıyısından çekileceğini açıklamıştı.

Televizyonda yayınlanan açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmamıştı.

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Bölgeyi ve kenti terk eden Rusya bunu stratejik bir hamle olarak lanse ediyor.