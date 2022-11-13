Ukrayna’da Herson coşkusu

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Rusya’nın Ukrayna’nın güneyindeki Herson’dan çekildiğini duyurmasının ardından, Ukrayna birlikleri önceki gün bölgeye giriş yaptı. Herson, Ukrayna bayrakları ile donatılırken, kente giriş yapan Ukrayna askerleri vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ukraynalılar, Herson’daki Özgürlük Meydanı’nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı. Herson’daki gelişme, başkent Kiev’de de yankı buldu. Kiev’in ünlü Maydan Meydanı’nda toplanan halk, Rusya’nın Herson’dan çekilişini coşkuyla kutladı. Ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan milli marşlar söylediler.

‘SAVAŞ DEVAM EDİYOR’

Ukrayna cephesinde sevinçle birlikte temkinli bir yaklaşım hâkim. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson’un kurtuluşunun ardından yaptığı açıklamada “Herson bizimdir” dedi. Ukrayna birliklerinin kente girerkenki görüntüsünü Telegram hesabından paylaşan Zelenski, 60’tan fazla yerleşim biriminde kontrolün sağlandığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise “Sahada kazanıyoruz ancak savaş devam ediyor” açıklamasında bulundu.

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‘RUSYA’NIN BİR PARÇASI’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun çekilmesinin ardından, Herson’un referandumla ilhak edildiğini ve Rus anayasasında resmiyet kazandığını vurgulayarak, “Herson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” demişti.

ABD: OLAĞANÜSTÜ ZAFER

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jack Sullivan, Rusya’nın Herson’dan çekilmeye zorlanmasını ‘olağanüstü zafer’ olarak niteledi. Endonezya’daki G20 Zirvesi öncesi Başkan Joe Biden ile Asya’da temaslarda bulunan Sullivan, ABD’nin ve müttefiklerimizin desteğiyle birlikte, Ukraynalıların inanılmaz azmine bağlı olarak bu büyük anın yaşandığını söyledi.

YIKIM UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, tam 9 ay boyunca Rus işgali altında kalan Herson’dan gelen son uydu görüntüleri kentteki yıkımı ortaya koydu. On binlerce kişiye su sağlayan Nova Kakhovka barajının ve çeşitli köprülerin ağır hasar aldığı dikkat çekerken, Rusya’nın bu zararı Herson’dan çekilmeden önce kasıtlı olarak verdiği öne sürüldü. Ancak hasarın kim tarafından ve ne amaçla verildiği henüz netlik kazanmış değil.

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TAHIL ANLAŞMASINDA İLERLEME YOK

BM yetkilileri, Cenevre’deki merkezde Rus yetkililerle, 19 Kasım’da süresi dolacak tahıl ve gübre anlaşmasını görüştü. Temmuz ayında varılan anlaşmayla, Ukrayna’da 10.2 milyon ton tahılın çıkması sağlanırken anlaşmanın uzatılması için müzakereler sürüyor. Ancak anlaşmanın yenilenmesi için henüz bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye’nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkıyatı anlaşması, 22 Temmuz’da İstanbul’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.