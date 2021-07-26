Ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan koronavirüse yakalandı

Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Son dönemde varyantların da etkisiyle dünya genelinde vaka sayıları artış trendinde.

Özellikle İngiltere'de Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları bir dönem ciddi artış göstermişti.

Ünlü İngiliz sunucu Piers Morgan bir bölümü İngiltere'de düzenlenen Euro 2020'de koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Morgan, 2 hafta önce İtalya'nın penaltılara İngiltere'yi yendiği finalde Delta koronavirüs varyantını yakaladığına inandığını söyledi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Morgan, iki doz AstraZeneca aşısı oldu, ancak maçtan iki gün sonra şiddetli bir ateş, titreme ve şiddetli öksürme ve hapşırma nöbetleri içeren semptomlar göstermeye başladı.

Yaşadıklarını 'hissettiğim en sert hastalık' diye tanımlayan Morgan 'Aşılı insanlar için bu kadar kötüyse, onunla yaşamayı öğrenmek zorundayız' dedi.

Euro 2020'nin alınan tedbirler ile güvenli olacağını düşündüğünü belirten Morgan pişman olduğunu sözlerine ekledi.

Morgan aşı olduğu için şanslı olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı;

'Bunun için, Astra-Zeneca aşısını şaşırtıcı bir hızla geliştiren Oxford'daki parlak bilim insanlarına yürekten bir teşekkür borçluyum.'

Geçtiğimiz dönemde AstraZeneca aşısının Kovid bulaşmasını durdurmada yüzde 70 civarında etkili olduğu belirlenmişti.

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