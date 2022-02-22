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Ünlü doktor Hürriyet’e konuştu: Kadın isterse hepsini yapar

#Dilek Gürsoy#ALMANYA#Doktor
Ünlü doktor Hürriyet’e konuştu: Kadın isterse hepsini yapar

Almanya’nın tanınmış kalp cerrahlarından, daha önce yılın doktoru da seçilen Dr. Dilek Gürsoy, geçen hafta sosyal medyada dantel örerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak “Dantel de yaparız baypas da, yeter ki kadın istesin” yazdı. Dr. Gürsoy, çok ses getiren o fotoğrafın hikâyesini Hürriyet’e anlattı.

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Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’nın en tanınmış kalp cerrahlarından biri. 2012 yılında Avrupa’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren kadın cerrah olarak tarihe geçti. 2019 yılında ‘German Medical Awards’ ödülünü alarak yılın doktoru seçildi ve birçok ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz hafta Twitter hesabından paylaştığı muayenehanesinde dantel örerken çekilen fotoğrafı en az tıp alanındaki başarısı kadar konuşuldu. Dr. Dilek Gürsoy, sosyal medyadaki “Dantel de yaparız baypas da, yeter ki kadın istesin” paylaşımının hikâyesini Hürriyet’e anlattı.

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst’ün ev sahipliğinde göçün 60. yılı nedeniyle yapılan toplantıya katılan Dr. Dilek Gürsoy, “Annem danteliyle muayenehaneme ziyaretime geldi. Ben de anneme ‘Zaten küçükken de bunu yapıyordum, ver de ben de biraz yapayım’ dedim. Annem de o zaman ‘Kızım bunu da anlatsana millete’ dedi. Ben de fotoğraf çekip gönderdim” derken, paylaşımına bu kadar ilgi olacağını tahmin etmediğini söyledi. 

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‘KARADENİZ KIZIYIM’

Dr. Dilek Gürsoy, “Bunlar bizim örf ve adetlerimiz. Bir Karadeniz kızı olarak biz bunları zaten yaparız. Ben de örf ve adetlerimizin önemli olduğunu, onları da unutmamak gerektiğini göstermek istedim. Biz öyle doğduk, öyle büyüdük. Yani biz evet güzel işler yapıyoruz kalp cerrahıyız ama bu işleri de biliyoruz. Sadece dantel değil, su böreği de yapıyorum” şeklinde açıklama yaptı.

Küçük yaşta babasını kaybeden Dr. Dilek Gürsoy, annesinin tek başına 40 yılı aşkın bir süre çalışarak çocuklarını yetiştirmesine hayran olduğunu belirtirken, ailesine çok önem verdiğini ifade etti. Dr. Gürsoy, “Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, annemle çok vakit geçiriyorum, annem nasıl yaşamış, neler yapmış onları dinliyorum ve diyorum ki bazen, bugün bizim şartlarımız çok iyi, bunun kıymetini bilmek lazım” dedi. 

MERKEL’İN DAVETLİSİ OLMUŞTU

Dr. Dilek Gürsoy geçen yıl Almanya’da göçün 60. yılı törenlerinde eski Başbakan Angela Merkel’in davetlisi olmuştu.

Ünlü doktor Hürriyet’e konuştu: Kadın isterse hepsini yapar


 

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#Dilek Gürsoy#ALMANYA#Doktor

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