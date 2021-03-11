MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜnlü CEO tarih verdi: Artık toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz!
GeriDünya Ünlü CEO tarih verdi: Artık toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Ünlü CEO tarih verdi: Artık toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü CEO tarih verdi: Artık toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz!

Hepimizin bilim kurgu filmlerinden hatırladığı ve özenerek izlediği teknoloji için heyecanlandıran haber geldi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 'ışınlanma' için tarih verdi.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teknolojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" dedi. 

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, ışınlanma teknolojisinin hayatımıza gireceği tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Mark Zuckerberg, The Information'a verdiği röportajda "Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor" dedi.

Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.

"UÇAKLAR, ARABALAR DEVAM EDECEK"

“2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay” diyen Zuckerberg, “Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" diye konuştu.

Ünlü CEO tarih verdi: Artık toplantılara ışınlanarak gideceksiniz

“O AŞAMAYA VARMAYI ÇOK İSTİYORUM”

Sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, geliştiricileri cezbetmesi için büyük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ve büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Zuckerberg, “Bugün sanal gerçeklikte nerede olduğumuzu düşündüğümde, deneyime girebiliyoruz. Çok iyi oyunlar ve farklı deneyimler mevcut. Ama kendi gerçekçi avatarınıza sahip olduğunuz, biriyle gerçek göz teması kurabildiğiniz, avatarınıza yansıtılan gerçek ifadelerin yer aldığı aşamaya varmayı çok istiyorum” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi