Ukrayna'ya tatsız sürpriz... Kandırılan bakandan Kırım köprüsü itirafı!

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Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın yankıları sürüyor.

Cumartesi günü meydana gelen patlama sonrası Rusya başta Kiev olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırmıştı.

Köprü patlamasından günler sonra Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) saldırının arkasındaki ismi açıkladı. Kırım Köprüsü PATLAMASININ EN SES GETİREN DETAYI!

Ancak bu isimden daha çok ses getiren bir başka detay köprü sabotajına damga vurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı, eski bir ABD büyükelçisi gibi davranan Rus ‘şakacıları’ tarafından kandırıldı ve Kırım'ın Kerç Köprüsü'ndeki patlamaların arkasında Kiev'in olduğunu kabul etmiş oldu!

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Tatsız şakayı yapan Ruslar, Dmitro Kuleba'nın saldırının sorumluluğunu üstlenmesi için onu kandırdı ve eski ABD büyükelçisi gibi davrandı. Ukraynalı Dışişleri Bakanı Kuleba, savaşın başından beri gece gündüz çalışıyor

BAKANI OYUNA GETİRDİLER

Video yoluyla yapılan görüşmenin ortaya çıkan görüntülerinde, Dmitro Kuleba, ilhak edilen Kırım ile Rusya arasındaki tek bağlantıya yapılan saldırının yanı sıra Ukrayna sınırındaki bir Rus kentindeki güç kaynağını devre dışı bırakan başka bir patlamanın da sorumluluğunu üstlendi.

Kuleba “Pekâlâ, bana Kırım'da veya Belgorod'da oraları kimin havaya uçurduğunu sorarsanız, o zaman özel olarak konuştuğumuzu düşünürüm ve bir Zoom görüşmesinde sahip olabileceğimiz kadar mahremiyete sahip olduğumuzu söylerdim. Evet, o bizdik.” dedi

BÜYÜKELÇİ GİBİ DAVRANDILAR

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Kuleba, eski bir Amerikan Rusya büyükelçisi olan Michael McFaul ile konuştuğuna inanıyor gibiydi. Gerçek McFaul, Moskova'yı sesli bir şekilde eleştiren ve Kiev'e, Vladimir Putin'e karşı mücadelede Batı desteğinin nasıl sağlanacağı konusunda tavsiyelerde bulunan bir grubun üyesi.

Kiev, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'dan yasadışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne 8 Ekim'de düzenlenen saldırının sorumluluğunu resmen üstlenmedi.

Ancak üst düzey yetkililer, köprünün bir kısmının çöküşünü sosyal medyada kutladı ve köprünün alevler içinde olduğunu gösteren bir hatıra pulu bile bastırıldı.

'KOMEDİ İKİLİSİ'NİN İŞİ ÇIKTI

İtiraf, daha önce de şakalarına birçok ismi kurban eden komedi ikilisi Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov tarafından alındı. İkilinin sahne isimleri ise Vovan ve Lexus.

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İkili, bu haftanın başlarında, ağır aksanlı bir Rusça konuşan McFaul gibi davrandılar.

Vovan ve Lexus, mart ayında da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı Ukraynalı politikacılar gibi davranarak Ukrayna'nın nükleer emellerini tartışması için kandırmışlardı.

Köprünün hasarlı kısımları böyle görünüyor

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Şu anda kısmen yeniden açılan Kerç köprüsünde meydana gelen patlamada üç kişi öldü.

Bir kamyona yerleştirilen bombanın patlamasıyla meydana geldiği düşünülen sabotaj, Putin'in, olayı terör saldırısı olarak nitelendirmesiyle savaşın tırmanmasına neden oldu.

Rusya, patlamanın ardından, pazartesi ve Salı günleri Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'da en az 19 kişinin ölümüne neden olan sivil hedeflere füze saldırıları düzenledi.