Kırım köprüsüne yapılan saldırıda dikkat çeken iddia! Perde arkasında ABD mi var?

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı Rusya topraklarına bağlayan stratejik öneme sahip 19 kilometrelik Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı 8 aydır devam eden Ukrayna savaşında tansiyonu yeniden yükseltti.Rusya geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirilen saldırıya misilleme olarak başkent Kiev başta olmak üzere pek çok Ukrayna kentine füze yağdırdı.

FSB UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞINI İŞARET ETTİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) köprüye düzenlenen saldırının Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kirill Budanov tarafından organize edildiğini iddia ederken uzman analizleri çok daha farklı bir senaryoya dikkat çekiyor.

Ukrayna saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak FSB bombanın Odesa'dan yola çıktığını, Bulgaristan ve Ermenistan üzerinden Gürcistan'a gönderildiğini ve buradan da Rusya sınırını geçtiğini öne sürüyor.



Rus yetkililer saldırıya ilişkin yaptıkları incelemeler sonrası patlayıcı ile dolu bir kamyonun Rusya için hayati öneme sahip geçidi havaya uçurduğunu açıklamıştı.

Ancak küresel OSINT Molfar topluluğunun analistleri yol yüzeyinde kamyonun taşıdığı bombadan kaynaklanan görünür bir delik olmadığını ve görüntülerin köprünün altından infilak eden bir patlamayı işaret ettiğini iddia ediyor.

PATLAMA ÖNCESİ SUDA DALGALANMA MEYDANA GELDİ

Molfar raporunda köprünün teorik olarak aşağıdan havaya uçurulabileceğine dikkat çekildi ve

"Patlama anında, çöken bölümün altında bir dalga oluştu. Suyun diğer kısımlarına herhangi bir dalgalanma söz konusu değil. Bu da alana hava ya da sudan yapılan bir müdahaleyi işaret edebilir " ifadeleri yer aldı.





New video shows wave under Crimea bridge just before it was blown up. #CrimeanBridge pic.twitter.com/QFMykALgmL