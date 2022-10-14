Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü!

Güncelleme Tarihi:

#EMMANUEL MACRON#Nükleer Tehdit#Rusya Ukrayna Savaşı
Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 10:13

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş sayısız insanın ölmesine yol açmakla kalmadı, dünya siyaset sahnesini de karıştırdı ve uzun yıllar silinmeyecek etkiler bıraktı. Savaşa direkt olarak katılmayan ancak Ukrayna’ya verdikleri destek ve Rusya’ya takındıkları tavır nedeniyle savaştan oldukça fazla etkilenen ülkeler var. Fransa da bunlardan biri…

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen ay, savaşta yaşanacak büyük bir tırmanışta, nükleer savaş kartını masaya koyacağını açıklayarak, dünyayı, kazanmak için elindeki ‘tüm silah kaynaklarını’ kullanmakla tehdit etti.

ABD, Ukrayna'ya yönelik bir Rus nükleer saldırısına nasıl yanıt vereceği konusunda belirsizliğini korusa da, Rusya'nın konvansiyonel güçlerin büyük ölçekte bir yanıtıyla karşı karşıya kalacağını açıkça ortaya koydu.

Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü
Kiev, Rusya'nın son saldırısının izlerini silmeye çalışıyor

MACRON'UN SÖZLERİ SOĞUK DUŞ ETKİSİ YAPTI

AB'nin tek nükleer gücünün lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Rusya’nın nükleer tehdidi ve Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyayı saran topyekûn savaş korkusuyla ilgili beklenmedik açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Emmanuel Macron, Ukrayna'da 'veya bölgede' gerçekleşecek bir nükleer saldırıya yanıt vermeyeceği yönünde açıklama yaptı. Fransız liderin bu yorumlarının Polonya, Romanya veya Slovakya gibi NATO üyesi AB üye ülkelerine güven vermesi ise elbette pek olası değil.

Zira NATO Antlaşması'nın 5. Maddesi, üyelerin saldırı durumunda diğer üyelerin savunmasına geçmeleri gerektiğini belirtiyor.

Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü
AĞIR ELEŞTİRİ ALDI

Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırı başlatması durumunda Fransa'nın aynı şekilde yanıt vermeyeceğini söylediği için ağır şekilde eleştiriliyor.

Fransa cumhurbaşkanı, Rusya'nın 'Ukrayna'da veya bölgede' böyle bir saldırı başlatması halinde Paris'in nükleer bir yanıt göndermeyeceğini söyledi.

Ancak Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya bir Rus nükleer saldırısı durumunda Fransa'nın tepkisine ilişkin son yorumları, siyasi gözlemcilerden ve Fransa muhalefetinden tepki aldı.

Gözden Kaçmasın

Dünya şaşkına döndü Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadıDünya şaşkına döndü! Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadıHaberi görüntüle

'AÇIKÇA' BELİRTTİ

Fransa Cumhurbaşkanı France 2 ile yaptığı röportajda yaptığı açıklamada, Paris'in Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırısına yanıt olarak 'açıkça' nükleer silah kullanmayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Macron “Fransa'nın, ülkenin hayati çıkarlarına dayanan ve açıkça tanımlanmış bir nükleer doktrini var. Ukrayna'da veya bölgede nükleer bir balistik saldırı olsa bunlar tehlikede olmaz” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu sözleri yüzünden, Rus lider Vladimir Putin'in nükleer tehditler savurduğu bir dönemde, nükleer caydırıcılık konusundaki belirsizliğin kullanımını sekteye uğrattığı için eleştirildi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ ŞEY SÖYLEMELİYDİ"

FranceInfo radyosuna konuşan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Macron’un yorumları sonrası “Nükleer caydırmanın güvenilirliği, yapmamız gerekenler hakkında hiçbir şey söylememeye dayanır” dedi ve Macron’u kastederek bir kişinin “Mümkün olduğunca az şey söylemesi ve mümkün olduğunca fazlasını yapmaya hazır olması” gerektiğini ekledi.

Haberin Devamı

Düşünce kuruluşu Stratejik Araştırma Vakfı'nın müdür yardımcısı Bruno Tertrais, Macron'un Fransa nükleer doktrininin sınırlarını ve açıklamanın zamanlamasını sorguladı ve Cumhurbaşkanına “Bence doğru cevap şu olmalıydı: Bu oyunu oynamayacağım… ve zaten Bay Putin kaybedeceğinin farkında olmalı” diye seslendi.

Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü
Fransa, savaşın başından beri Ukrayna'nın yanında ancak son açıklamalar Avrupa'da birliğin çatladığı anlamına gelebilir...

G7 BİLDİRİSİNE RAĞMEN...

Ulusal Meclisin silahlı kuvvetler komitesi başkan yardımcısı muhafazakâr milletvekili Jean-Louis Thiériot, “Onun konuştuğunu ve söylediklerini duyduğumda neredeyse sandalyemden düşüyordum” dedi ve “Siyasi bir hata. Nükleer caydırmanın ilkelerinden biri, neyin hayati bir çıkar olarak kabul edildiğine dair bir belirsizlik olmasıdır” diye devam etti.

Haberin Devamı

Fransa cumhurbaşkanı, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda Fransa'nın geleneksel tepkisinin ne olabileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Oysa pazartesi günü, G7 ülkeleri, Rusya'nın bunu yapması halinde “ağır sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyaran bir bildiri yayınlamıştı…

Gözden Kaçmasın

Yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke ettiYeni doğmuş 7 bebeği öldürdü! Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke ettiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#EMMANUEL MACRON#Nükleer Tehdit#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı