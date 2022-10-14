Macron’u yerden yere vurdular… Fransız liderin ‘nükleer’ açıklaması gündeme bomba gibi düştü!

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Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen ay, savaşta yaşanacak büyük bir tırmanışta, nükleer savaş kartını masaya koyacağını açıklayarak, dünyayı, kazanmak için elindeki ‘tüm silah kaynaklarını’ kullanmakla tehdit etti.

ABD, Ukrayna'ya yönelik bir Rus nükleer saldırısına nasıl yanıt vereceği konusunda belirsizliğini korusa da, Rusya'nın konvansiyonel güçlerin büyük ölçekte bir yanıtıyla karşı karşıya kalacağını açıkça ortaya koydu. Kiev, Rusya'nın son saldırısının izlerini silmeye çalışıyor

MACRON'UN SÖZLERİ SOĞUK DUŞ ETKİSİ YAPTI

AB'nin tek nükleer gücünün lideri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Rusya’nın nükleer tehdidi ve Ukrayna savaşıyla birlikte tüm dünyayı saran topyekûn savaş korkusuyla ilgili beklenmedik açıklamalar yaptı.

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Emmanuel Macron, Ukrayna'da 'veya bölgede' gerçekleşecek bir nükleer saldırıya yanıt vermeyeceği yönünde açıklama yaptı. Fransız liderin bu yorumlarının Polonya, Romanya veya Slovakya gibi NATO üyesi AB üye ülkelerine güven vermesi ise elbette pek olası değil.

Zira NATO Antlaşması'nın 5. Maddesi, üyelerin saldırı durumunda diğer üyelerin savunmasına geçmeleri gerektiğini belirtiyor. AĞIR ELEŞTİRİ ALDI

Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırı başlatması durumunda Fransa'nın aynı şekilde yanıt vermeyeceğini söylediği için ağır şekilde eleştiriliyor.

Fransa cumhurbaşkanı, Rusya'nın 'Ukrayna'da veya bölgede' böyle bir saldırı başlatması halinde Paris'in nükleer bir yanıt göndermeyeceğini söyledi.

Ancak Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya bir Rus nükleer saldırısı durumunda Fransa'nın tepkisine ilişkin son yorumları, siyasi gözlemcilerden ve Fransa muhalefetinden tepki aldı.

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'AÇIKÇA' BELİRTTİ

Fransa Cumhurbaşkanı France 2 ile yaptığı röportajda yaptığı açıklamada, Paris'in Rusya'nın Ukrayna'ya nükleer saldırısına yanıt olarak 'açıkça' nükleer silah kullanmayacağını söyledi.

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Macron “Fransa'nın, ülkenin hayati çıkarlarına dayanan ve açıkça tanımlanmış bir nükleer doktrini var. Ukrayna'da veya bölgede nükleer bir balistik saldırı olsa bunlar tehlikede olmaz” diyerek tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Fransa Cumhurbaşkanı, bu sözleri yüzünden, Rus lider Vladimir Putin'in nükleer tehditler savurduğu bir dönemde, nükleer caydırıcılık konusundaki belirsizliğin kullanımını sekteye uğrattığı için eleştirildi.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZ ŞEY SÖYLEMELİYDİ"

FranceInfo radyosuna konuşan eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Macron’un yorumları sonrası “Nükleer caydırmanın güvenilirliği, yapmamız gerekenler hakkında hiçbir şey söylememeye dayanır” dedi ve Macron’u kastederek bir kişinin “Mümkün olduğunca az şey söylemesi ve mümkün olduğunca fazlasını yapmaya hazır olması” gerektiğini ekledi.

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Düşünce kuruluşu Stratejik Araştırma Vakfı'nın müdür yardımcısı Bruno Tertrais, Macron'un Fransa nükleer doktrininin sınırlarını ve açıklamanın zamanlamasını sorguladı ve Cumhurbaşkanına “Bence doğru cevap şu olmalıydı: Bu oyunu oynamayacağım… ve zaten Bay Putin kaybedeceğinin farkında olmalı” diye seslendi. Fransa, savaşın başından beri Ukrayna'nın yanında ancak son açıklamalar Avrupa'da birliğin çatladığı anlamına gelebilir...

G7 BİLDİRİSİNE RAĞMEN...

Ulusal Meclisin silahlı kuvvetler komitesi başkan yardımcısı muhafazakâr milletvekili Jean-Louis Thiériot, “Onun konuştuğunu ve söylediklerini duyduğumda neredeyse sandalyemden düşüyordum” dedi ve “Siyasi bir hata. Nükleer caydırmanın ilkelerinden biri, neyin hayati bir çıkar olarak kabul edildiğine dair bir belirsizlik olmasıdır” diye devam etti.

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Fransa cumhurbaşkanı, Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda Fransa'nın geleneksel tepkisinin ne olabileceği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Oysa pazartesi günü, G7 ülkeleri, Rusya'nın bunu yapması halinde “ağır sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyaran bir bildiri yayınlamıştı…