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Yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü! Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke etti

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#İngiltere#Hemşire#Bebek
Yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 16:43

İngiltere'de beş erkek ve iki kız bebeği öldürdüğü, bir bebeği üç kere öldürmeye çalıştığı, bir başka bebeği ise hava enjekte ederek öldürdüğü öne sürülen yoğun bakım hemşiresi Lucy Letby'nin evinde yapılan aramalarda kan donduran notlar ortaya çıktı.

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İngiltere'nin Countess of Chester hastanesinde sağlıklı bebeklerin hayatını kaybetmesi ve bu bebeklerin hayatını kaybettikleri sırada kayıtlı çalışanlar arasında hep aynı hemşirenin olması hastane yönetimini ve İngiliz savcıları harekete geçirdi.

Hastanenin yenidoğan bebek bölümünde yaşanan ölümlerin diğer kurumlara oranla ciddi derecede yüksek olması ve 18 ay içinde bebek ölümlerindeki artışın hızlanması üzerine hastanenin danışmanları harekete geçti ve polisle iletişim kurdu.

BEBEKLER İNSÜLİN İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polisin yaptığı soruşturmada 2015’in ortalarından 2016’nın ortalarına kadar iki bebeğin insülin ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Her iki olayın da baş şüphelisi yoğun bakım hemşiresi Lucy Letby'di.

Savcı Nick Johnson, İnsülinle zehirlenen iki başka bebek daha olduğunu ve bunların diğer sağlık çalışanlarının çabası ile kurtarıldığı belirtti.

Yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke etti

32 yaşındaki hemşirenin Facebook'ta paylaştığı fotoğraf

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İNGİLTERE'NİN KANINI DONDURAN İDDİALAR

Soruşturma genişledikçe tüm İngiltere'nin kanını donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hemşire Letby'nin 5 erkek ve iki kız bebeği öldürdüğü, bir bebeği üç kere öldürmeye çalıştığı, bir başka bebeği ise hava enjekte ederek öldürdüğü öne sürüldü.

17 BEBEKLE İLGİLİ 22 SUÇLAMA! HEMŞİRE TAMAMINI REDDEDİYOR

Bakması gereken bebeklerin vücutlarına hava, süt ve diğer sıvıları enjekte ettiği iddia edilen ve 2018 yılında tutuklanan Hemşire 17 bebekle ilgili kendine yönetilen 22 suçlamanın tamamını reddetse de olaya ilişkin korkunç gerçekler görülen davanın 4. gününde ortaya çıktı.

EVİNDEN ÇIKAN NOTLAR ŞOKE ETTİ! 'ONLARI BİLEREK ÖLDÜRDÜM'

32 yaşındaki hemşirenin yaşadığı yerde arama yapan polisler, Letby'nin evinde ilginç şeyler bulduklarını belirterek bunları savcılara sundu.

Mahkemeye sunulan evraklar içerisinde sarı post-it notlarına yazılmış kan donduran cümleler vardı.

Hemşirenin kendi el yazısı ile yazdığı notlarda, 'Ben kötüyüm, bunu ben yaptım' 'Ben korkunç bir insanım, yaşamayı hak etmiyorum', 'Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilim.' ifadeleri yer aldı.

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"ASLA ÇOCUĞUM OLMAYACAK VE ASLA EVLENEMEYECEĞİM"

Bir yığın kağıt parçası arasında bulunan diğer karalamalarda hemşirenin 'Asla çocuğum olmayacak veya evlenmeyeceğim' 'Söyleyecek hiç bir şey yok', 'Nefes alamıyorum' ve 'Öldür' yazdığı görüldü.

Söz konusu notlar mahkemede bulunan bazı bebeklerin ailelerini ve savcıları şoke ederken hemşirenin avukatı Ben Myerssöz konusu delillerin Letby'nin suçlu olduğunu değil ıstırap çektiğini gösterdiğini iddia etti.

Yeni doğmuş 7 bebeği öldürdü Cani hemşirenin evinde bulunanlar herkesi şoke etti

ÖLDÜRDÜĞÜ BEBEKLERİN AİLELERİ İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

Haziran 2016'da 24 saat arayla ölen bebeklerin karyoladayken fotoğrafını çekmekle suçlanan hemşirenin öldürdüğü çocukların aileleri ile iletişime geçtiği ve onlara başsağlığı dilediği öğrenildi.

Cani hemşirenin hikayesi günlerdir İngiliz gazetelerin manşetlerinde. Olaya ilişkin her gün yeni bir detay ortaya çıkarken davanın sonuçlanmasının 6 ayı bulabileceği belirtiliyor.

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#İngiltere#Hemşire#Bebek

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