Ukrayna’ya füze yağmuru

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UKRAYNA savaşının 25’inci gününde kara çatışmalarında kayda değer başarı elde edemeyen Rusya, ülkenin askeri altyapısını “Kinjal”, “Kalibar” ve “İskender” füzeleriyle yerle bir etmeye dün de devam etti. Ukrayna’nın üç bölgesine yönelik gece düzenlenen füze saldırılarında askeri tesislerde 100 civarında askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÜÇ MODEL KULLANILDI

Rusya, iki günden bu yana taktik değiştirerek, elindeki en yeni silahlar sayılan hipersonik “Kinjal” (Hançer), “Kalibar” ve “İskender” taktik füzelerini geniş çaplı kullanmaya başladı. Yıkıcı füze saldırılarından ilki başkent Kiev yakınlarında Nejink kasabasında bulunan zırhlı araç fabrikasına gerçekleştirildi. Karadeniz’den fırlatılan Kalibar seyir füzeleriyle vurulan fabrika üretim yapamaz hale geldi. İkinci füze saldırısı hipersonik “Hançer füzeleriyle güneydeki Mikolaiv şehri bölgesine gerçekleştirildi. Mikolaiv yakınlarında yer alan Konstantinovka kasabasında Ukrayna ordusuna ait levazım deposu birkaç Hançer füzesiyle yerle bir edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, buraya isabet eden Hançer füzelerinin de denizden atıldığını açıkladı.

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ÖZEL HAREKÂT KIŞLASI

Rusya’nın son model füzeler kullanarak en fazla can kaybına yol açtığı saldırısı Ukrayna’nın batı kesimlerine yönelik oldu. Başkent Kiev ile Lviv arasında yer alan Jitomir şehri yakınında Ovruç kasabasında bulunan Ukrayna ordusuna bağlı özel harekât birliklerinin eğitim kışlası vuruldu. Rusya, bu operasyonda bombardıman uçakları yerine Hançer ve Kalibar füzelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığı, “Ukrayna özel harekât birlikleri eğitim alanında çok sayıda yabancı savaşçı toplandığı bilgisi değerlendirilerek, operasyon düzenlendi. Füzelerle gerçekleştiren müdahale neticesinde 100 civarında Ukrayna ve yabancı ülke savaşçısı imha edildi” açıklamasını yaptı. Rusya, önceki gün Hançer füzelerini ilk defa kullanarak İvano-Frankovsk bölgesindeki Delvatin köyünde, Romanya sınırına 40 kilometre uzaktaki askeri tesisleri vurmuştu.

KİEV, BAZI PARTİLERİN FAALİYETİNİ ASKIYA ALDI

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Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş her geçen gün daha yıkıcı ve yıpratıcı bir hal alırken, Kiev yönetimi siyasi tedbirler de almaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski başkanlığında toplanan Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi, savaş halindeki ülkede 11 siyasi parti ve hareketin Rusya yanlısı propaganda yaptıkları gerekçesiyle faaliyetlerinin dondurulması kararı aldı. Yayınlanan karar metninde, “Ülkemizin ilhakçılara karşı topyekun savaş halinde olduğu dikkate alınarak mevcut sıkı yönetim çerçevesinde Rusya ile işbirliği yapan ve sempatizanı olan belirli parti ve siyasi hareketlerin faaliyetleri geçici olarak askıya alınmıştır.

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MOSKOVA’DAN TEPKİ

Bunlar “Hayat İçin Muhalefet Platformu”, “Şariya partisi”, “Bizimkiler”, “Muhalefet Bloğu”, “Sol Muhalefet”, “Sol Güçler Birliği”, “Devlet”, “Ukrayna İlerici Sosyalist Partisi”, “Ukrayna Sosyalist Parti”, “Sosyalistler” ve “Vladimir Saldo Bloğu” olmuştur” dendi. Ukrayna Ulusal güvenlik Konseyi’nin aldığı karara Rusya’dan anında tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Ukrayna nasıl demokratik bir ülke olduğunu davranışlarıyla bir kez daha kanıtlamıştır. Siyasi parti faaliyetlerini yasaklayarak Rusya’nın tezlerini güçlendirecek adım atmıştır” açıklamasını yaptı.

RUSYA, YASAK SİLAH KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

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Rus resmi RIA haber ajansı, daha önce dünya basınında iddia olarak yer alan yasak silah kullanımını resmen kabul etti. Donbas cephesinde Rus mevzilerinden Ukrayna birlikleri istikametinde ateşlenen “TOS-1A” (Güneş yanığı) isimli termobarik füze rampasından ateşlenen füzelerin görüntüsü video çekimi şeklinde gösterildi. Söz konusu silahın Cenevre sözleşmesiyle savaş sırasında yerleşim birimlerinde kullanılması yasak ve insanlık suçu sayılıyor.

NYT ANALİZİNE GÖRE ‘PAT’ DURUMU YAŞANIYOR

Savaşın 25’inci günü geride kalırken, Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, sahadaki son gelişmelerin tarafların yenişememe yani satrançtaki ‘pat’ durumunu andırdığını belirtti. Washington merkezli düşünce kuruluşu “Savaş Çalışmaları Enstitüsü”ne (ISW) göre Ukrayna ordusu, Rusya’nın ilk harekâtını başarısızlığa uğrattı. Şu anda Moskova’nın başkent Kiev, Harkov ve Odessa gibi büyük şehirleri ele geçirecek insan gücü ve teçhizatı bulunmuyor. ISW’ye göre Ruslar, Kiev ve Harkov gibi büyük şehirlerin etrafında mevzi kazıyor, ikmal hatlarını da düzenleyerek, var olan konumlarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin III de, kısa vadede Rusya’nın güney hattında Odessa ve diğer şehirleri ele geçirmeye hazırlandığına dair bir işaret görmediklerini belirtti.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

İŞGALİN 25’İNCİ GÜNÜNDE YAŞANANLAR:

Rus kuvvetleri başkenti kuşatmaya çalışıyor. Kiev yakınlarındaki Bucha, Hostomel, Irpin ve Moshchun’da çatışmalar devam ediyor. Şehre en yakın Rus birlikleri 25 kilometre uzaktaki Bucha ve Irpin banliyölerinde bulunuyor. Ancak şu ana kadar Irpin Nehri’ni geçemediler. Öte yandan başkentin kuzeyindeki Slavutich, Rus askerince tamamen izole edildi.

Rus topçusu Harkov’u hedef aldı. Ülkenin ikinci büyük kentine yönelik saldırıda 9 yaşında bir çocuk dahil 5 kişi öldü.

Son 24 saatte Donetsk bölgesindeki Mariupol, Avdiivka ve Kramatorsk dahil sekiz kentte 37 sivil bina vuruldu, onlarca sivil öldü.

Nükleer santralın olduğu Zaporojiya’da 38 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Cuma günü kente yönelik füze saldırısında 9 kişi ölmüştü.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki savaşta 10 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Mart ayının başından beri Rus kuvvetleri tarafından kuşatılan liman kenti Mariupol’a yönelik saldırılar sürdü. Savaş öncesi 430 bin kişinin yaşadığı kentte halihazırda 300 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Avrupa’nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal, Rus bombardımanında ciddi hasar gördü. Tesis haftalardır kuşatma altında olan Mariupol’da bulunuyordu. Hromadske haber sitesi için çalışan Ukraynalı gazeteci Victoria Roshchina’nın Rusya’nın kontrolüne geçen güneydeki Berdyansk kentinden kaçırıldığı iddia edildi. Ukrayna tarafı, gazetecinin Rusya Federal Güvenlik Servisi’nce kaçırıldığını belirtti.

Ukrayna lideri Zelenski, İsviçre bankaları ve şirketlerine tepki gösterdi. “Çocuklarımız öldüğü halde Nestle Rusya’da işlerine devam ediyor” diyen Zelenski, İsviçre bankalarını da Kremlin elitinin hesaplarını dondurmamakla eleştirdi. Amerikan CNN’e de konuşan Zelenski, Putin’le görüşmeye hazır olduğunu ve barış müzakerelerinde yaşanacak bir başarısızlığın “üçüncü dünya savaşına yol açabileceğini” söyledi.