Ukrayna'ya ait füze Belarus topraklarına düştü!

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken, son dönemde Rusya ile büyük tatbikatlar düzenleyen Belarus'un savaşa dahil olup olmayacağı merak konusu olmuştu.



'BELARUS SAVAŞA KATILACAK İDDİASI' UZUN SÜREDİR GÜNDEM



Putin Aralık ayının ortalarında, en yakın müttefiki olarak tanınan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmiş, Putin’in statükoyu değiştirmek için Belarus hamlesi yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Rus siyaset uzmanı Stanislav Belkovsi ise Minsk hamlesinin büyük Ukrayna taarruzunu önleme amacı taşıdığını iddia ederek Rus liderin Belarus'u savaşa dahil etmeyi planladığını açıklamıştı.



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Bu tartışmaların üzerinden uzun bir süre geçmeden bugün Belarus'ta korkutan bir gelişme yaşandı. Belarus Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin yerel saatle 10.00-11.00 saatleri arasında Brest bölgesinde düştüğü bildirildi.



LUKAŞENKO BİLGİLENDİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Yapılan açıklamada Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun olaya ilişkin acilen bilgilendirildiği aktarıldı.



Lukaşenko'nun talimatı üzerine Soruşturma Komitesi ve Savunma Bakanlığı personelinden oluşan bir ekibin füzeye dair inceleme başlattığı kaydedildi.

Ukrayna-Belarus tatbikatından bir kare

Füzenin yakın zamanda Polonya'da yaşanan olaya benzer şekilde yanlışlıkla Belarus topraklarına düştüğü ya da Belarus'un hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü şeklinde iki ihtimal üzerinde duruluyor.

Polonya'nıın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde yer alan Przewodow köyüne yanlışlıkla düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füze, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

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NATO liderleri acilen toplanmış ve füzenin yanlışlıkla Polonya topraklarına düştüğünü açıklayarak Rusya'yı başlattığı savaş için kınamışlardı.