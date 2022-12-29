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Ukrayna'ya ait füze Belarus topraklarına düştü!

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#Ukrayna#Belarus#Rusya
Ukraynaya ait füze Belarus topraklarına düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 16:14

 Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sistemi tarafından fırlatılan bir füzenin Belarus topraklarına düştüğü belirtildi.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 10. ayında devam ederken, son dönemde Rusya ile büyük tatbikatlar düzenleyen Belarus'un savaşa dahil olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

'BELARUS SAVAŞA KATILACAK İDDİASI' UZUN SÜREDİR GÜNDEM

Putin Aralık ayının ortalarında, en yakın müttefiki olarak tanınan Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmiş, Putin’in statükoyu değiştirmek için Belarus hamlesi yapmaya hazırlandığı öne sürülmüştü.

Rus siyaset uzmanı Stanislav Belkovsi ise Minsk hamlesinin büyük Ukrayna taarruzunu önleme amacı taşıdığını iddia ederek Rus liderin Belarus'u savaşa dahil etmeyi planladığını açıklamıştı.

Ukraynaya ait füze Belarus topraklarına düştü

UKRAYNA'YA AİT FÜZE BELARUS'A DÜŞTÜ

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Bu tartışmaların üzerinden uzun bir süre geçmeden bugün Belarus'ta korkutan bir gelişme yaşandı. Belarus Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma sisteminden fırlatılan bir füzenin yerel saatle 10.00-11.00 saatleri arasında Brest bölgesinde düştüğü bildirildi. 

LUKAŞENKO BİLGİLENDİRİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan açıklamada Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun olaya ilişkin acilen bilgilendirildiği aktarıldı.

Lukaşenko'nun talimatı üzerine Soruşturma Komitesi ve Savunma Bakanlığı personelinden oluşan bir ekibin füzeye dair inceleme başlattığı kaydedildi.

Ukraynaya ait füze Belarus topraklarına düştü

Ukrayna-Belarus tatbikatından bir kare

POLONYA'YA BENZER ŞEKİLDE YANLIŞLIKLA DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Füzenin yakın zamanda Polonya'da yaşanan olaya benzer şekilde yanlışlıkla Belarus topraklarına düştüğü ya da Belarus'un hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü şeklinde iki ihtimal üzerinde duruluyor.

KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Polonya'nıın Ukrayna sınırına yakın bir bölgesinde yer alan Przewodow köyüne yanlışlıkla düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füze, Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

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NATO liderleri acilen toplanmış ve füzenin yanlışlıkla Polonya topraklarına düştüğünü açıklayarak Rusya'yı başlattığı savaş için kınamışlardı.

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#Ukrayna#Belarus#Rusya

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