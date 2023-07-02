Ukrayna’nın savaşı bitirme planı

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Rusya’nın 16 ay önce başlattığı savaş Ukrayna’nın Donbas, Zaporojye ve Herson cephelerinde devam ederken, geçen ay Kiev’e gizli bir ziyaret gerçekleştiren CIA Başkanı William Burns’ün Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’den savaşın tahmini bitiş tarihini aldığı öne sürüldü.

KIRIM’A DAYANINCA

İddialara göre Rusya’ya karşı taarruz planlarını anlatan Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin Kırım sınırlarına dayandığı zaman Kiev ile Moskova arasında barış görüşmeleri sürecinin başlayabileceğini söyledi. Burns’un üç hafta önce Kiev’i ziyaret ettiği dün Ukrayna kaynakları tarafından doğrulandı.

YIL SONUNA KADAR

Washington Post gazetesine göre Kiev’deki gizli temas sırasında Zelenski savaş planlamasını Burns’e aktardı. Taarruzun aynı tempoda sürmesi durumunda Ukrayna ordusunun yıl sonuna doğru Kırım dışındaki tüm toprakları kontrolüne alınmasının hedeflendiğini aktardı. Ukrayna ordusu uzun menzilli füzeler ve obüs toplarıyla Kırım sınırına dayandığında ise Moskova ile doğrudan müzakere masası açılabileceği belirtildi.

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VILNIUS BEKLENTİSİ

Öte yandan Zelenski, dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Kiev’de düzenlediği basın toplantısında herhangi bir müzakere veya barış görüşmesinin Ukrayna’nın uluslararası hukuk çerçevesinde tanınmış 1991 sınırlarına ulaştığında mümkün olabileceğini söyledi. Zelenski ayrıca bu ay Vilnius’ta yapılacak NATO zirvesinde, savaş sonrası birliğe davet edileceklerine ilişkin “net bir sinyal” beklediklerini söyledi.

KİEV’DEN F-16 TALEBİ

Bu arada aynı gazeteye demeç veren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni, “Batı’da bazı çevreler karşı taarruzun yavaş ilerlediğini dile getiriyor. Savaş şov değil. Her gün insanlar ölüyor. Günde 500 metre bile başarı. Hava üstünlüğü şimdilik karşı tarafta. Ruslara karşı havadaki dengesizliği çözmek için bir düzine F-16 dahi bize yeter” dedi.

İSPANYA AB DÖNEM BAŞKANLIĞINA KİEV’DE BAŞLADI

ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği de Ukrayna’ya desteğini yineledi. İsveç’ten AB dönem Başkanlığını devralan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, göreve Ukrayna başkenti Kiev’de başladı. Zelenski ile görüşmesinde “Ukrayna saldırgan Rusya’yı topraklarından kovana dek her türlü destek sürecek” diyen Sanchez, Ukrayna parlamentosu Rada’da yaptığı konuşmada ise İspanya’nın Ukrayna’ya 55 milyon Euro’luk yardım paketi hazırladığını duyurdu. İspanya’nın askeri yardımlarının da artarak devam edeceğini dile getirdi.