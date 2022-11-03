Ukrayna'nın riskli planı: 'Her şey Kırım'da başladı, Kırım'da bitecek'

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı, Kiev'in kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı taarruzla yeni bir safhaya girdi.

"HER ŞEY KIRIM İLE BAŞLADI, KIRIM İLE SONA ERECEK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptığı bir açıklamada "Her şey Kırım ile başladı ve Kırım ile bitecek. Kırım Ukrayna'nın yanında duruyor ve bizim geri dönmemizi bekliyor. Hepinizin bilmesini istiyorum, kesinlikle geri döneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bu cesur sözlerin üzerinden iki ay geçmişken, Ukrayna Ordusu acımasız çatışmaların yaşandığı bölgedeki ilerleyişini hızlandırdı. Birlikler Kırım'a giden kilit bölgede cüretkar baskınlar düzenliyor.



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Ukraynalı yetkililer Kırım'ın önümüzdeki yaza kadar geri alınacağını iddia ediyor. Peki Ukrayna iki milyondan fazla insana ev sahipliği yapan ve uzun süredir Rusya donanmasının üssü haline gelen yarımadayı gerçekten geri alabilir mi?

Kiev, Herson şehrini geri alır ve ardından yarımadaya doğru ilerlerse ne olur? Bu adım bir nükleer yangını tetikler mi?

KİEV RİSKLERİN FARKINDA

İngiliz gazeteci Ian Birrel'in konuya ilişkin analizinde Ukrayna'nın söz konusu risklerin farkında olduğu belirtildi.

Yetkililer, Putin için duygusal ve politik önemi göz önüne alındığında, Kırım'ı geri alma hamlesinin ciddi bir risk oluşturduğunu samimiyetle kabul ediyor.



Zelenski'ye yakın bir kaynak, Ukrayna'nın Kırım'ı ele geçirmesi durumunda Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık verebileceğinden endişe ettiklerini belirtiyor.

Ancak Ukraynalı yetkililerin ortak görüşü Rusya'nın nükleer silah kullanması durumunda bu sadece Ukrayna'nın değil tüm dünyanın sorunu haline gelecek ve uluslararası bir müdahale gerekecek.

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KİLİT ŞEHİR HERSON!

Ukrayna, tüm risklerin farkında olsa da Rusya'nın nükleer şantajına boyun eğmeye niyetli değil. Bu nedenle de bu ayın sonuna kadar kritik öneme sahip Herson kentinin ele geçirilmesi için büyük bir çaba sarf ediliyor.

Rusya, Doğu Ukrayna'da geri çekilirken maruz kaldığı büyük ekipman kayıplarını önlemek için Herson'dan ağır saldırı silahlarını geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak Ukrayna'nın kararlı ilerleyişi sonrası bölgedeki birlik sayısı artırıldı.



Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı

KRİTİK EŞİK KIRIM KÖPRÜSÜ'NE YAPILAN SALDIRI OLDU

Rusya bölgeyi korumak için peş peşe adımlar atarken Ukrayna da hem korku yaymak hem de Rusya'nın tedarik zincirini kırmak için bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

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Temmuz ayında insansız hava araçları ile Karadeniz filosuna yapılan saldırılar sonrası Donanma Günü kutlamalarının iptal edilmesi Rus lider üzerinde 'psikolojik bir etki' bıraksa da Rusya için en büyük şok, yapımı için milyarlar harcanan Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırı oldu.

KİEV ELEŞTİRİLERİ UMURSAMIYOR

Moskova aşağılayıcı saldırı sonrası Ukrayna genelinde drone ve füze saldırıları başlatsa da bu durum Kiev'i yıldırmadı.

Ukrayna istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Kiev'in Kırım'ı geri alacağı konusunda ısrar ediyor ve Rusya'nın kışkırtılmaması yönünde yapılan uyarıları 'aptalca' olarak değerlendiriyor.



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Diğer tarafa bakıldığında Kırım'ın kaybedilmesinin Putin için büyük bir felaket olacağı düşünülüyor.



Peki Kırım Rusya için neden bu kadar önemli?



2014 yılında gerçekleştirilen Kırım ilhakı uluslararası alanda yasadışı görülse de, Rusya için de Putin için de bir dönüm noktasıydı.

Kırım'ın Rus topraklarına katılması, Rus liderin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ulusunun büyüklüğünü yeniden inşa etme sözünü yerine getiriyordu. Bu nedenle de ülkede Putin'e olan desteğinin rekor seviyelere yükselmesine neden oldu.



Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir.

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Putin ayrıca 2014 yılında ilhak ettiği KIRIM'a ciddi yatırımlar yaptı. Bölgedeki askeri üsleri güçlendirdi. Sivastopol'a yeni bir havaalanı, Kerç Boğazı'na da Avrupa'nın en uzun köprüsü olan Kırım Köprüsü'nü inşa etti. Rus lider yarımadaya yapılan projelerin çoğunun açılışına bizzat katıldı.

Kırım tarihi boyunca çok savaş sahne oldu, çok kez de el değiştirdi. Adı en çok 1853-1856 yılları arasında İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu, Sardinya Krallığı ve Rusya’nın dâhil olduğu Kırım Savaşı’yla anıldı.