Ukraynalılar iddia etti: Rusların bir gemisini daha vurduk

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Ukrayna güçleri, Odessa limanına yaklaşık 160 km mesafede bulunan Yılan Adası yakınlarında Rusya’nın “Amiral Makarov” fırkateynini vurduklarını öne sürdü. Karadeniz filosuna kayıtlı geminin vurulduğuna dair açıklamayı Odessa milletvekili Aleksey Gonçarenko yaptı. Gonçarenko, “Ukrayna halkına iyi bir haberim var. İlhakçılara ait savaş gemisi Neptün füzeleriyle vuruldu. Yılan Adası yakınlarında yanmaya devam ediyor. Gemi henüz batmadı. Yanan geminin yakınlarında Rus savaş uçakları devriye görevinde. Ayrıca Rus donanmasına ait Sivastopol limanından kurtarma gemilerinin yola çıktığını biliyoruz” dedi.

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Haberin Moskova’ya ulaşmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı ilk değerlendirmede olayı ne doğruladı ne yalanladı. Peskov, “Şu anda geminin vurulduğuna dair elimizde bir bilgi yok” ifadesini kullandı.

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‘KURTARMA OPERASYONU’

Rusya Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmezken; İngiliz Mirror gazetesi, yanan Amiral Makarov savaş gemisine ait olduğunu öne sürdüğü fotoğraflar yayınladı. Ukrayna medyasında da yanan gemiye ait olduğu ve Türk İHA’larıyla çekildiği iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Gazete, Rus ordusunun gemideki personeli kurtarmak için operasyon başlattığı iddiasını da aktardı. Rusya, 14 Nisan’da vurulan Moskova kruvazöründe önce “bilinmeyen bir nedenle” yangın çıktığını ve tüm mürettebatın kurtulduğunu açıklamıştı. Ölen ve kaybolan askerler olduğunu ise yaklaşık bir hafta sonra kabul etmişti. Olayda kaç denizcinin öldüğü ise hâlâ net değil.

10 YILLIK FIRKATEYN

Vurulduğu iddia edilen 125 metre uzunluğundaki “Amiral Makarov” fırkateyni Rus filosundaki yeni savaş gemilerinden. Sovyet döneminden kalma Moskova kruvazörünün aksine 2012’de tersaneden çıktı ve Karadeniz donanmasına 2017’de kaydedildi. Fırkateynin gelişmiş “Kalibar” seyir füzeleri taşıdığı ve Ukrayna topraklarına açık denizden atışlar gerçekleştirdiği biliniyor. Gemide yaklaşık 180 denizci görev yapıyordu.

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Ukrayna üretimi Neptün füzeleri, 300 km menzile sahip. Savaş gemilerine yönelik tasarlanan füze, 2020’de envantere girdi ve bir savaşta bilinen ilk kullanımı geçen ay Moskova kruvazörüne karşı oldu.

MOSKOVA’YI AMERİKAN İSTİHBARATI BATIRMIŞ

AMERİKAN basını, Moskova savaş gemisinin Washington’un sağladığı istihbarat sayesinde batırıldığını yazdı. Ukrayna’nın savaştaki en büyük kaybı Moskova gemisine yönelik iddiaya göre ABD, “Ukrayna’nın saldırı niyetinden habersiz olarak”, geminin konumuna dair Ukrayna’ya istihbarat sağladı. İsimleri gizli kalmak kaydıyla Washington Post gazetesine konuşan askeri uzmanlar, “Amerikan istihbaratı olmasa Ukrayna’nın kıymetli Neptün füzelerini ateşleyerek riske atamayacağı” görüşünü dile getirdi. Uzmanlar bu füzelerin stokunun az olmasına dikkat çekti.

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SEMBOLİK KAYIP

İşgalin ilk günlerinde Yılan Adası’na yönelik saldırıyla gündeme gelen Moskova, Rusya için sembolik bir kayıp olmuştu. Sovyet döneminden kalma 186 metrelik gemi, Rusya’nın Karadeniz’deki en ağır ateş gücüydü. Önceki gün de New York Times gazetesi, ABD’nin anlık istihbaratıyla Ukrayna’nın Rus generallere saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.