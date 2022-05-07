‘Z sembolüne karşı çıkan toplama kampına’

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Hükümet yanlısı film şirketi sahibi olan Shakhnazarov, devlet kanalı Russia 1’de, işgalin sembolü olan “Z” harfine karşı çıkanlara acınmaması gerektiğini belirterek “Z harfinin muhalifleri şunu anlamalı: Merhamet göreceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Onlar için merhamet olmayacak” diye konuştu.

Karen Shakhnazarov

‘KISIRLAŞTIRILSINLAR’

Ünlü sunucu muhaliflerin ceza olarak gönderilecekleri kamplarda kısırlaştırılmalarını da önerdi. Açıklamaları tepki çekince “Konunun vatanımız açısından önemini vurgulamak için bu ifadeleri kullandım” dese de sözlerinden geri adım atmadı. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de mart ayında yaptığı bir konuşmada, “Rus halkı her zaman gerçek vatanseverleri pisliklerden ve hainlerden ayırt edebilir. Onları yanlışlıkla ağızlarına giren bir sivrisinek gibi tüküreceklerdir” ifadelerini kullanmıştı.