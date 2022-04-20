Ukraynalı komutan yardım istedi: Bu son konuşmam olabilir, günlerimiz hatta saatlerimiz kaldı!

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Ukraynalı birlikler, savaşın başladığı günden beri Rus birliklerinin hedefinde olan ve ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol'de Azovstal çelik fabrikasına sıkışıp kaldı.

Rusya kuşattığı fabrikadaki askerlere 'ya teslim olun ya da ölün' mesajı verirken içerideki askerlerin başında olan 36. Ayrı Deniz Tugayı komutanı Binbaşı Serhii Volyna yayınladığı video ile dünyadan yardım istedi.

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BU SON KONUŞMAM OLABİLİR, SAYILI SAATLERİMİZ KALDI

Çektiği videoda 'Dünyaya bir çağrım var' diyen Ukraynalı komutan "Bu benim son açıklamam olabilir, çünkü sadece birkaç günümüz, hatta saatimiz kaldı. Dünya liderlerini bize ve burada bizimle birlikte olan sivillere yardım etmeye çağırıyoruz." dedi.

DURUM KRİTİK, TAMAMEN KUŞATILDIK

Volyna, çok sayıda yaralı asker ve sınırlı tıbbi bakım nedeniyle tesisteki durumu 'kritik' olarak nitelendirdi ve şunları söyledi;

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"Tamamen kuşatıldık. Yaklaşık 500 kadar yaralı askeri var, onlara tıbbi bakım sağlamak çok zor. Bölgede siviller var. Şehir yıkılıyor. Düşman grupları bizden onlarca kat fazla, hava, top, teçhizat ve insan gücü konusunda avantaja sahipler. Sonuna kadar savaşıyoruz ama çok az zamanımız kaldı"



Facebook hesabında paylaştığı videoya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı etiketleyen komutan “Tüm dünya liderlerinden buradan çıkmamız ve üçüncü bir ülkeye götürülmemiz konusunda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE SİVİL DE ASKERLERLE BİRLİKTE FABRİKADA

Avrupa'nın en büyük metalürji fabrikalarından biri olan, Sovyet döneminden kalma demir ve çelik fabrikası, şehrin sahili boyunca dört mil karelik bir alana yayılıyor. Ukraynalı yetkililer askerlerle birlikte yüzlerce sivilin devasa çelik fabrikasının bodrumlarında saklandığını, yoğun bombardıman nedeniyle yiyecek ve su kaynaklarının azaldığını belirtiyor.

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PUTİN'İN KÖPRÜ PLANI

Mariupol'u ele geçirmek, başkent Kiev çevresindeki birçok kasabadan çekilen ve en önemli savaş gemilerinden biri olan Moskva'nın batmasını izleyen Rusya için artık çok daha önemli.

Askeri analistler Rusya'nın Mariupol kentine yönelik saldırısının en önemli nedeninin Kırım'a bir kara köprüsü kurulması olduğunu iddia ediyor. Eğer Donbas'ta Ukrayna'nın elindeki en büyük şehir olan Mariupol düşerse, daha büyük saldırılar için Rus kuvvetlerine yol açılmış olacak.



Asker ve sivillerin saklandığı fabrikadan dumanların yükseldiği görülüyor

Avrupalı yetkililer ise Putin'in Donbas bölgesindeki yeni saldırılarını gelecekteki müzakereler için bir pazarlık aracı olarak kullanmak istediğini iddia ediyor.

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Ukrayna'nın istihbarat şefi General Kyrylo Budanov Putin'in saldırıları ile Ukrayna'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki mevcut bölünmeye benzer bir durum yaratmaya çalıştığını söylemişti.